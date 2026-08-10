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Shorts da running Dri-FIT Nike Dash – Ragazza - Nero/Light Smoke Grey/Bianco

Materiali riciclati

Nike Dash

Shorts da running Dri-FIT – Ragazza

CHF 32
Nero/Light Smoke Grey/Bianco
Peony/Medium Soft Pink/Bianco

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Preparati a macinare chilometri senza rinunciare a stile e traspirabilità. Gli shorts da running Nike Dash sono progettati per adattarsi alla tua vita naturale, mentre il tessuto Dri-FIT rinfrescante con bordo arrotondato permette alle gambe di respirare mentre superi i tuoi limiti.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Smoke Grey/Bianco
  • Stile: IF1760-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Nike Dash

CHF 32

Preparati a macinare chilometri senza rinunciare a stile e traspirabilità. Gli shorts da running Nike Dash sono progettati per adattarsi alla tua vita naturale, mentre il tessuto Dri-FIT rinfrescante con bordo arrotondato permette alle gambe di respirare mentre superi i tuoi limiti.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Corpo: 100% poliestere. Fascia in vita: 78% poliestere/12% nylon/10% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Light Smoke Grey/Bianco
  • Stile: IF1760-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

2 stelle

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Shorts da running Dri-FIT Nike Dash – Ragazza

Nike Dash

CHF 32

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