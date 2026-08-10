Shorts da running Dri-FIT Nike Dash – Ragazza

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Preparati a macinare chilometri senza rinunciare a stile e traspirabilità. Gli shorts da running Nike Dash sono progettati per adattarsi alla tua vita naturale, mentre il tessuto Dri-FIT rinfrescante con bordo arrotondato permette alle gambe di respirare mentre superi i tuoi limiti.
Nike Dash
Preparati a macinare chilometri senza rinunciare a stile e traspirabilità. Gli shorts da running Nike Dash sono progettati per adattarsi alla tua vita naturale, mentre il tessuto Dri-FIT rinfrescante con bordo arrotondato permette alle gambe di respirare mentre superi i tuoi limiti.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
2 stelle
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash