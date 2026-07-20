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Valutazione alta
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo - Nero/Summit White

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo

CHF 94.95
Nero/Summit White
Steam/Nero
Sapphire/Nero
Fusion Red/Nero
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.

Progettati per le gare, gli shorts AeroSwift da 5 cm ti aiutano a superare i momenti peggiori per competere con i migliori. Il materiale in tessuto leggero aiuta ad allontanare il sudore a ogni chilometro, mentre la fodera in maglia offre tutto il sostegno di cui hai bisogno. Le 4 tasche aperte ti offrono un posto dove riporre i gel, gli snack e altri accessori indispensabili per il giorno della gara.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: FN3349-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike AeroSwift

CHF 94.95

Progettati per le gare, gli shorts AeroSwift da 5 cm ti aiutano a superare i momenti peggiori per competere con i migliori. Il materiale in tessuto leggero aiuta ad allontanare il sudore a ogni chilometro, mentre la fodera in maglia offre tutto il sostegno di cui hai bisogno. Le 4 tasche aperte ti offrono un posto dove riporre i gel, gli snack e altri accessori indispensabili per il giorno della gara.

Velocità innovativa

La collezione AeroSwift è l'accessorio da gara migliore di Nike. Questo abbigliamento è realizzato per la velocità grazie alle più recenti innovazioni, offrendo prestazioni superiori e una copertura senza distrazioni. Il design essenziale e leggero ti aiuta a muoverti liberamente mentre dai il massimo.

Traspirabilità avanzata

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV usa un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.

Pensato per il movimento

Il tessuto elasticizzato a quattro vie è pensato per muoversi in tutte le direzioni e offrire il massimo comfort durante la corsa. Le impunture aggiornate sono più basse sulle cuciture laterali rispetto alle versioni precedenti per una maggiore copertura. La fascia in vita Flyvent unisce elastico e mesh per traspirabilità ideale e fit avvolgente.

Stile da fotografare

I loghi Swoosh hanno una finitura dal design non rifrangente per proteggerti dal flash dei fotografi durante la gara.

Altri vantaggi

  • Pensati per la gara
  • Lunghezza: 5 cm ca.
  • Fodera: in maglia
  • Tessuto leggero
  • Spazio per i tuoi oggetti: tasche aperte e tasca posteriore con zip
  • Fascia in vita: elastico e coulisse

Dettagli prodotto

  • Corpo: 88% poliestere/12% spandex. Elastico: 73% nylon/27% spandex. Fodera: 89% poliestere/11% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Nero/Summit White
  • Stile: FN3349-010
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (13)

4.2 stelle

  • antonior886291112

    awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!

  • jenniferf103791240

    Purchased for son who is a xc and track runner. He loves them.

  • Great racing shorts

    Michael3cbf9075af094e898a8761e290c47730

    Great racing shorts...perfect fit and length, and super lightweight with plenty of pockets!

Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Nike AeroSwift

CHF 94.95

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