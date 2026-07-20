Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato per almeno il 50%.
Progettati per le gare, gli shorts AeroSwift da 5 cm ti aiutano a superare i momenti peggiori per competere con i migliori. Il materiale in tessuto leggero aiuta ad allontanare il sudore a ogni chilometro, mentre la fodera in maglia offre tutto il sostegno di cui hai bisogno. Le 4 tasche aperte ti offrono un posto dove riporre i gel, gli snack e altri accessori indispensabili per il giorno della gara.
Nike AeroSwift
Progettati per le gare, gli shorts AeroSwift da 5 cm ti aiutano a superare i momenti peggiori per competere con i migliori. Il materiale in tessuto leggero aiuta ad allontanare il sudore a ogni chilometro, mentre la fodera in maglia offre tutto il sostegno di cui hai bisogno. Le 4 tasche aperte ti offrono un posto dove riporre i gel, gli snack e altri accessori indispensabili per il giorno della gara.
La collezione AeroSwift è l'accessorio da gara migliore di Nike. Questo abbigliamento è realizzato per la velocità grazie alle più recenti innovazioni, offrendo prestazioni superiori e una copertura senza distrazioni. Il design essenziale e leggero ti aiuta a muoverti liberamente mentre dai il massimo.
La tecnologia Nike Dri-FIT ADV usa un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.
Il tessuto elasticizzato a quattro vie è pensato per muoversi in tutte le direzioni e offrire il massimo comfort durante la corsa. Le impunture aggiornate sono più basse sulle cuciture laterali rispetto alle versioni precedenti per una maggiore copertura. La fascia in vita Flyvent unisce elastico e mesh per traspirabilità ideale e fit avvolgente.
I loghi Swoosh hanno una finitura dal design non rifrangente per proteggerti dal flash dei fotografi durante la gara.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.2 stelle
antonior886291112
awesome shorts long the fit & showing off my long legs, their super comfortable & the ultimate shorty shorts!!!
jenniferf103791240
Purchased for son who is a xc and track runner. He loves them.
Great racing shorts
Michael3cbf9075af094e898a8761e290c47730
Great racing shorts...perfect fit and length, and super lightweight with plenty of pockets!
Nike AeroSwift
Capi perfetti per creare il tuo look esclusivo.