Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Uomo

Nike AeroSwift

CHF 94.95

Progettati per le gare, gli shorts AeroSwift da 5 cm ti aiutano a superare i momenti peggiori per competere con i migliori. Il materiale in tessuto leggero aiuta ad allontanare il sudore a ogni chilometro, mentre la fodera in maglia offre tutto il sostegno di cui hai bisogno. Le 4 tasche aperte ti offrono un posto dove riporre i gel, gli snack e altri accessori indispensabili per il giorno della gara.

Velocità innovativa

La collezione AeroSwift è l'accessorio da gara migliore di Nike. Questo abbigliamento è realizzato per la velocità grazie alle più recenti innovazioni, offrendo prestazioni superiori e una copertura senza distrazioni. Il design essenziale e leggero ti aiuta a muoverti liberamente mentre dai il massimo.

Traspirabilità avanzata

La tecnologia Nike Dri-FIT ADV usa un tessuto traspirante con caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.

Pensato per il movimento

Il tessuto elasticizzato a quattro vie è pensato per muoversi in tutte le direzioni e offrire il massimo comfort durante la corsa. Le impunture aggiornate sono più basse sulle cuciture laterali rispetto alle versioni precedenti per una maggiore copertura. La fascia in vita Flyvent unisce elastico e mesh per traspirabilità ideale e fit avvolgente.

Stile da fotografare

I loghi Swoosh hanno una finitura dal design non rifrangente per proteggerti dal flash dei fotografi durante la gara.