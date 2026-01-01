Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike – Uomo

Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Con dettagli di design pensati appositamente per le giovani promesse, il fit classico e tradizionale si unisce a una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e favorire la concentrazione mentre affini la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
- Stile: II2640-426
- Paese/regione di origine: Thailandia
Chelsea FC Strike
Con dettagli di design pensati appositamente per le giovani promesse, il fit classico e tradizionale si unisce a una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e favorire la concentrazione mentre affini la tua tecnica.
Vantaggi
- Le tasche laterali con zip sono ideali per tenere al sicuro i tuoi oggetti indispensabili.
- Inserti in mesh per leggerezza e traspirabilità.
Dettagli prodotto
- Fascia elastica in vita
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
- Stile: II2640-426
- Paese/regione di origine: Thailandia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Chelsea FC Strike prima di tutti.
Chelsea FC Strike