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Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT Atlético de Madrid Strike – Uomo - Nero/Deep Royal Blue/Bianco

Materiali riciclati

Atlético de Madrid Strike

Shorts da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Uomo

CHF 55
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Con dettagli di design pensati appositamente per le giovani promesse, il fit classico e tradizionale si unisce a una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e favorire la concentrazione mentre affini la tua tecnica.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: II2630-010
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Atlético de Madrid Strike

CHF 55

Con dettagli di design pensati appositamente per le giovani promesse, il fit classico e tradizionale si unisce a una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca e favorire la concentrazione mentre affini la tua tecnica.

Vantaggi

  • Le tasche laterali con zip sono ideali per tenere al sicuro i tuoi oggetti indispensabili.
  • Inserti in mesh per leggerezza e traspirabilità.

Dettagli prodotto

  • Fascia elastica in vita
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Deep Royal Blue/Bianco
  • Stile: II2630-010
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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