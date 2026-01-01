Shorts da calcio collezione Nike x LEGO® con Aero-FIT – Ragazzo/a

Collezione Nike x LEGO®

CHF 94.95

Dai calci di punizione ai calci d'angolo, passando per le rimesse laterali, la tecnologia Aero-FIT integrata in questi shorts mantiene il corpo fresco e offre una sensazione di leggerezza e prontezza. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.

Collezione Nike Football x LEGO Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO. Calma, concentrazione e compostezza La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta per un comfort ideale.