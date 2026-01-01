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Shorts da calcio Aero-FIT collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a - Nero/Hyper Pink/Hyper Pink

Materiali riciclati

Collezione Nike x LEGO®

Shorts da calcio Aero-FIT – Ragazzo/a

CHF 94.95
Questo articolo è escluso dalle promozioni e dagli sconti sul sito.

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Dai calci di punizione ai calci d'angolo, passando per le rimesse laterali, la tecnologia Aero-FIT integrata in questi shorts mantiene il corpo fresco e leggero mentre ti prepari a calciare in porta. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Hyper Pink/Hyper Pink
  • Stile: IO3126-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Collezione Nike x LEGO®

CHF 94.95

Dai calci di punizione ai calci d'angolo, passando per le rimesse laterali, la tecnologia Aero-FIT integrata in questi shorts mantiene il corpo fresco e leggero mentre ti prepari a calciare in porta. I colori brillanti e i dettagli olografici confondono la difesa mentre sfrecci in campo.

Collezione Nike Football x LEGO

Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO.

Calma, concentrazione e compostezza

La tecnologia Nike Aero-FIT è progettata per la massima traspirabilità. Favorisce circolazione dell'aria e freschezza quando le temperature sono elevate. La tecnologia traspirante aiuta a mantenere la pelle fresca e asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Hyper Pink/Hyper Pink
  • Stile: IO3126-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 142 cm; taglia indossata: M
    • Altezza della modella: 150 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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    Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.

    LEGO, il logo LEGO, Minifigure e le configurazioni Brick and Knob sono marchi commerciali e/o copyright di The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.