Shorts da basket Dri-FIT Nike Crossover – Ragazzo/a

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Materiali riciclati
Nike Crossover
Shorts da basket Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 30
Il mesh traspirante e la tecnologia Dri-FIT di questi shorts da basket leggeri offrono freschezza e comfort mentre corri in campo.
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IO3380-410
- Paese/regione di origine: Thailandia
Nike Crossover
CHF 30
Il mesh traspirante e la tecnologia Dri-FIT di questi shorts da basket leggeri offrono freschezza e comfort mentre corri in campo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- L'elastico e la coulisse in vita ti aiutano a trovare il fit perfetto.
Dettagli prodotto
- Logo Swoosh ricamato
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
- Stile: IO3380-410
- Paese/regione di origine: Thailandia
Taglia/misura e fit
- La modella indossa la taglia M ed è alta 154 cm
- Altezza del modello: 127 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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