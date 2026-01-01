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Shorts da basket Dri-FIT Nike Crossover – Ragazzo/a - Midnight Navy/Bianco

Materiali riciclati

Nike Crossover

Shorts da basket Dri-FIT – Ragazzo/a

CHF 30
Midnight Navy/Bianco
Nero/Bianco

Il mesh traspirante e la tecnologia Dri-FIT di questi shorts da basket leggeri offrono freschezza e comfort mentre corri in campo.


  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IO3380-410
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Nike Crossover

CHF 30

Il mesh traspirante e la tecnologia Dri-FIT di questi shorts da basket leggeri offrono freschezza e comfort mentre corri in campo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • L'elastico e la coulisse in vita ti aiutano a trovare il fit perfetto.

Dettagli prodotto

  • Logo Swoosh ricamato
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Midnight Navy/Bianco
  • Stile: IO3380-410
  • Paese/regione di origine: Thailandia

Taglia/misura e fit

    • La modella indossa la taglia M ed è alta 154 cm
    • Altezza del modello: 127 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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