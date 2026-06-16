Shorts da basket Dri-FIT da 20 cm Nike Classic – Uomo

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Sorprendi il tuo difensore con una combinazione di palleggi che non si aspetta con questi classici shorts da 20 cm. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno quando fai una serie di mosse o corri in campo per segnare.
Nike Classic
Sorprendi il tuo difensore con una combinazione di palleggi che non si aspetta con questi classici shorts da 20 cm. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno quando fai una serie di mosse o corri in campo per segnare.
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic