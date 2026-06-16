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Shorts da basket Dri-FIT da 20 cm Nike Classic – Uomo - Parachute Beige/Nero/Nero

Materiali riciclati

Nike Classic

Shorts da basket 20 cm Dri-FIT – Uomo

CHF 57
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Sorprendi il tuo difensore con una combinazione di palleggi che non si aspetta con questi classici shorts da 20 cm. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno quando fai una serie di mosse o corri in campo per segnare.


  • Colore mostrato in foto: Parachute Beige/Nero/Nero
  • Stile: IF2585-297
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike Classic

CHF 57

Sorprendi il tuo difensore con una combinazione di palleggi che non si aspetta con questi classici shorts da 20 cm. In più, grazie alla nostra tecnologia Nike Dri-FIT, puoi mantenere la pelle asciutta con tutto il comfort di cui hai bisogno quando fai una serie di mosse o corri in campo per segnare.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Parachute Beige/Nero/Nero
  • Stile: IF2585-297
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Shorts da basket Dri-FIT da 20 cm Nike Classic – Uomo

Nike Classic

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