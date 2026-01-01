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Shorts da allenamento in mesh Chicago Bulls Courtside Jordan Dri-FIT NBA – Uomo - Nero/University Red

Materiali riciclati

Chicago Bulls Courtside

Shorts da allenamento in mesh Jordan Dri-FIT NBA – Uomo

CHF 85
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Una passione è per sempre. E la tua fedeltà ai Bulls? Assoluta, incondizionata. Questi shorts da allenamento mostrano la tua fedeltà in modo accattivante e diretto, mentre la tecnologia Dri-FIT protegge dal sudore.


  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HV9705-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Chicago Bulls Courtside

CHF 85

Una passione è per sempre. E la tua fedeltà ai Bulls? Assoluta, incondizionata. Questi shorts da allenamento mostrano la tua fedeltà in modo accattivante e diretto, mentre la tecnologia Dri-FIT protegge dal sudore.

Vantaggi

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Elastico e coulisse in vita
  • Tasche laterali
  • Corpo/fodera: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/University Red
  • Stile: HV9705-010
  • Paese/regione di origine: Laos, Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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