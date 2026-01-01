Shorts da allenamento in mesh Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Una passione è per sempre. E la tua fedeltà ai Celtics? Assoluta, incondizionata. Questi shorts da allenamento mostrano la tua fedeltà in modo accattivante e diretto, mentre la tecnologia Dri-FIT protegge dal sudore.