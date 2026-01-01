Shorts da allenamento in mesh Boston Celtics Courtside Jordan Dri-FIT NBA – Uomo

Materiali riciclati
Boston Celtics Courtside
Shorts da allenamento in mesh Jordan Dri-FIT NBA – Uomo
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Una passione è per sempre. E la tua fedeltà ai Celtics? Assoluta, incondizionata. Questi shorts da allenamento mostrano la tua fedeltà in modo accattivante e diretto, mentre la tecnologia Dri-FIT protegge dal sudore.
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover
- Stile: HV9701-010
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Boston Celtics Courtside
Una passione è per sempre. E la tua fedeltà ai Celtics? Assoluta, incondizionata. Questi shorts da allenamento mostrano la tua fedeltà in modo accattivante e diretto, mentre la tecnologia Dri-FIT protegge dal sudore.
Vantaggi
La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
Dettagli prodotto
- Elastico e coulisse in vita
- Tasche laterali
- Corpo/fodera: 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Clover
- Stile: HV9701-010
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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