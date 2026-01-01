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Shorts collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a - Nero

Materiali riciclati

Collezione Nike x LEGO®

Shorts – Ragazzo/a

CHF 40

Affronta ogni giorno e ogni partita con creatività, indossando questi shorts da calcio traspiranti. Il logo Swoosh in mattoncini cromati sul davanti mostra che giochi secondo le tue regole.


  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IQ7149-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Collezione Nike x LEGO®

CHF 40

Affronta ogni giorno e ogni partita con creatività, indossando questi shorts da calcio traspiranti. Il logo Swoosh in mattoncini cromati sul davanti mostra che giochi secondo le tue regole.

Vantaggi

  • Il materiale morbido e traspirante offre una sensazione di leggerezza e un comfort ideale per il gioco di tutti i giorni.
  • Elastico e coulisse in vita per un fit sempre perfetto.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero
  • Stile: IQ7149-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

    • Altezza: 142 cm; taglia indossata: M
    • Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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