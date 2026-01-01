Shorts collezione Nike x LEGO® – Ragazzo/a

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Materiali riciclati
Collezione Nike x LEGO®
Shorts – Ragazzo/a
CHF 40
Affronta ogni giorno e ogni partita con creatività, indossando questi shorts da calcio traspiranti. Il logo Swoosh in mattoncini cromati sul davanti mostra che giochi secondo le tue regole.
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IQ7149-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Collezione Nike x LEGO®
CHF 40
Affronta ogni giorno e ogni partita con creatività, indossando questi shorts da calcio traspiranti. Il logo Swoosh in mattoncini cromati sul davanti mostra che giochi secondo le tue regole.
Vantaggi
- Il materiale morbido e traspirante offre una sensazione di leggerezza e un comfort ideale per il gioco di tutti i giorni.
- Elastico e coulisse in vita per un fit sempre perfetto.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero
- Stile: IQ7149-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 142 cm; taglia indossata: M
- Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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