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Valutazione alta
Shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo - University Red/Bianco/Bianco

Materiali riciclati

Chicago Bulls Icon Edition

Shorts Swingman Nike NBA - Uomo

CHF 80
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.


  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco/Bianco
  • Stile: AJ5593-657
  • Paese/regione di origine: Honduras, Thailandia

Chicago Bulls Icon Edition

CHF 80

FAI IL TIFO PER LA TUA SQUADRA.

Gli shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Vantaggi

  • Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort.
  • Mesh in maglia doppia leggero e resistente.
  • Spacchetti sul bordo per una libertà di movimento ideale.

Dettagli prodotto

  • Tasche laterali lungo le cuciture
  • 100% poliestere riciclato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red/Bianco/Bianco
  • Stile: AJ5593-657
  • Paese/regione di origine: Honduras, Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (17)

4.9 stelle

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • diegor754300838

    Pantaloncini Comodi per l’estate.

Shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Chicago Bulls Icon Edition

CHF 80

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