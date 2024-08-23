Shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Gli shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Chicago Bulls Icon Edition
FAI IL TIFO PER LA TUA SQUADRA.
Gli shorts Chicago Bulls Icon Edition Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Realizzati in tessuto traspirante, sono dotati di tasche laterali facilmente accessibili. Dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.9 stelle
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
diegor754300838
Pantaloncini Comodi per l’estate.
Chicago Bulls Icon Edition