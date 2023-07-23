Shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Le fibre traspiranti e le tasche laterali offrono un facile accesso ai tuoi oggetti, mentre i dettagli di design richiamano il look della tua squadra sul campo. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.