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Shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA - Uomo - Bianco/University Red/Nero

Materiali riciclati

Chicago Bulls Association Edition

Shorts Swingman Nike NBA - Uomo

CHF 80

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Le fibre traspiranti e le tasche laterali offrono un facile accesso ai tuoi oggetti, mentre i dettagli di design richiamano il look della tua squadra sul campo. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/University Red/Nero
  • Stile: AJ5592-100
  • Paese/regione di origine: Honduras

Chicago Bulls Association Edition

CHF 80

AUTENTICA ISPIRAZIONE NBA.

Gli shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Le fibre traspiranti e le tasche laterali offrono un facile accesso ai tuoi oggetti, mentre i dettagli di design richiamano il look della tua squadra sul campo. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Vantaggi

  • Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort.
  • Mesh in maglia doppia leggero e resistente.
  • Spacchetti sul bordo per una libertà di movimento ideale.

Dettagli prodotto

  • Standard fit per un comfort rilassato
  • Tasche laterali lungo le cuciture
  • 100% poliestere riciclato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/University Red/Nero
  • Stile: AJ5592-100
  • Paese/regione di origine: Honduras

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (1)

5 stelle

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

Shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Chicago Bulls Association Edition

CHF 80

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