Shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman Nike NBA - Uomo

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Super Qualität.sehr schön 😻
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Gli shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Le fibre traspiranti e le tasche laterali offrono un facile accesso ai tuoi oggetti, mentre i dettagli di design richiamano il look della tua squadra sul campo. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Chicago Bulls Association Edition
AUTENTICA ISPIRAZIONE NBA.
Gli shorts Chicago Bulls Association Edition Swingman sono ispirati agli shorts NBA ufficiali. Le fibre traspiranti e le tasche laterali offrono un facile accesso ai tuoi oggetti, mentre i dettagli di design richiamano il look della tua squadra sul campo. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Super Qualität.sehr schön 😻
Chicago Bulls Association Edition