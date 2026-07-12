Shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA - Uomo

Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Gli shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA originali.Realizzati in tessuto traspirante, sfoggiano dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore.Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili.Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Boston Celtics
ISPIRAZIONE NBA PER LA TUA SQUADRA.
Gli shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA originali.Realizzati in tessuto traspirante, sfoggiano dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore.Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili.Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Soddisfatto
SaviF661124375
Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!
Gefällt mir gut.
F A.
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