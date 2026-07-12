 
immagine 1 di 2
Shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA - Uomo - Bianco/Clover/Clover

Materiali riciclati

Boston Celtics

Shorts Swingman Nike NBA - Uomo

CHF 80
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA originali.Realizzati in tessuto traspirante, sfoggiano dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore.Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili.Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Clover/Clover
  • Stile: AJ5586-100
  • Paese/regione di origine: Guatemala

Boston Celtics

CHF 80

ISPIRAZIONE NBA PER LA TUA SQUADRA.

Gli shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA originali.Realizzati in tessuto traspirante, sfoggiano dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore.Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili.Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Vantaggi

  • Tecnologia Dri-FIT per pelle asciutta e comfort.
  • Mesh in maglia doppia leggero e resistente.
  • Spacchetti sul bordo per una libertà di movimento ideale.

Dettagli prodotto

  • Tasche per le mani
  • Logo NBA e della squadra
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Clover/Clover
  • Stile: AJ5586-100
  • Paese/regione di origine: Guatemala

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Soddisfatto

    SaviF661124375

    Ever Bleed Green 🤍💚 Davvero bellissimo!

  • Gefällt mir gut.

    F A.

    Gefällt mir gut.

Shorts Boston Celtics Swingman Nike NBA - Uomo

Boston Celtics

CHF 80

Completa il look