Shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Ispirati alla divisa ufficiale, gli shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA combinano tessuto traspirante e dettagli di design che richiamano il look della tua squadra sul parquet. Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Boston Celtics Icon Edition
ISPIRAZIONE NBA PER LA TUA SQUADRA.
Ispirati alla divisa ufficiale, gli shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA combinano tessuto traspirante e dettagli di design che richiamano il look della tua squadra sul parquet. Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.2 stelle
Green Heart
SaviF661124375
Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!
Surprise Pockets
celtics33
THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.
MatteoT429595994
Shorts molto comodi e consegnati in anticipo
Boston Celtics Icon Edition