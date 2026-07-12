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Shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo - Clover/Bianco/Bianco

Materiali riciclati

Boston Celtics Icon Edition

Shorts Swingman Nike NBA - Uomo

CHF 80
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ispirati alla divisa ufficiale, gli shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA combinano tessuto traspirante e dettagli di design che richiamano il look della tua squadra sul parquet. Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.


  • Colore mostrato in foto: Clover/Bianco/Bianco
  • Stile: AJ5587-312
  • Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia

Boston Celtics Icon Edition

CHF 80

ISPIRAZIONE NBA PER LA TUA SQUADRA.

Ispirati alla divisa ufficiale, gli shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA combinano tessuto traspirante e dettagli di design che richiamano il look della tua squadra sul parquet. Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Vantaggi

  • La tecnologia Dri-FIT assicura pelle asciutta e comfort.
  • Mesh in maglia doppia leggero e resistente.
  • Spacchetti sul bordo per una libertà di movimento ideale.

Dettagli prodotto

  • Tasche per le mani
  • Logo NBA e della squadra
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Clover/Bianco/Bianco
  • Stile: AJ5587-312
  • Paese/regione di origine: Guatemala, Thailandia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (5)

4.2 stelle

  • Green Heart

    SaviF661124375

    Per chi ama questi colori…bellissimi short. Consigliatissimo!!!

  • Surprise Pockets

    celtics33

    THESE SHORTS HAVE POCKETS and for some reason that wasn't part of the description.

  • MatteoT429595994

    Shorts molto comodi e consegnati in anticipo

Shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

Boston Celtics Icon Edition

CHF 80

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