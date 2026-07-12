Shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA - Uomo

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Ispirati alla divisa ufficiale, gli shorts Boston Celtics Icon Edition Swingman Nike NBA combinano tessuto traspirante e dettagli di design che richiamano il look della tua squadra sul parquet. Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili. Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.