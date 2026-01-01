Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" – Donna

Materiali riciclati
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna
Abbiamo dato un tocco dorato a questi shorts per celebrare la straordinaria determinazione con cui Keely Hodgkinson va a caccia di medaglie. Progettati per le gare, sono stati aggiornati con un tessuto a costine traspirante e tasche portaoggetti per le lunghe distanze. L'elastico in mesh sul girovita aggiunge traspirabilità, mentre la fodera liscia offre un comfort ideale dalla partenza all'arrivo.
- Colore mostrato in foto: Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen
- Stile: IU1063-437
- Paese/regione di origine: Cambogia
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Abbiamo dato un tocco dorato a questi shorts per celebrare la straordinaria determinazione con cui Keely Hodgkinson va a caccia di medaglie. Progettati per le gare, sono stati aggiornati con un tessuto a costine traspirante e tasche portaoggetti per le lunghe distanze. L'elastico in mesh sul girovita aggiunge traspirabilità, mentre la fodera liscia offre un comfort ideale dalla partenza all'arrivo.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.
- La tasca posteriore con zip è adatta alla maggior parte dei telefoni, mentre le due tasche aperte permettono di riporre piccoli oggetti come i gel.
- La fascia in vita in mesh con coulisse interna offre un fit personalizzato e traspirabilità.
Dettagli prodotto
- Loghi Swoosh dal design non rifrangente
- Interno gamba da 13 cm
- Corpo: 89% poliestere/11% spandex. Fodera tassello: 88% poliestere/12% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen
- Stile: IU1063-437
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Lasciati ispirare da Falyn Lott, atleta universitaria specializzata in salto e altre discipline di atletica leggera.
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: S.
- Tight fit: aderente e attillato
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Ulteriori informazioni
- Lasciati ispirare da Falyn Lott, atleta universitaria specializzata in salto e altre discipline di atletica leggera.
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: S.