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Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" – Donna - Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen

Materiali riciclati

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV – Donna

CHF 85
Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen
Illusion Green/Nero/Bianco/Bianco
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Abbiamo dato un tocco dorato a questi shorts per celebrare la straordinaria determinazione con cui Keely Hodgkinson va a caccia di medaglie. Progettati per le gare, sono stati aggiornati con un tessuto a costine traspirante e tasche portaoggetti per le lunghe distanze. L'elastico in mesh sul girovita aggiunge traspirabilità, mentre la fodera liscia offre un comfort ideale dalla partenza all'arrivo.


  • Colore mostrato in foto: Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen
  • Stile: IU1063-437
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

CHF 85

Abbiamo dato un tocco dorato a questi shorts per celebrare la straordinaria determinazione con cui Keely Hodgkinson va a caccia di medaglie. Progettati per le gare, sono stati aggiornati con un tessuto a costine traspirante e tasche portaoggetti per le lunghe distanze. L'elastico in mesh sul girovita aggiunge traspirabilità, mentre la fodera liscia offre un comfort ideale dalla partenza all'arrivo.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT ADV unisce tessuto traspirante e caratteristiche tecniche avanzate per mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.
  • La tasca posteriore con zip è adatta alla maggior parte dei telefoni, mentre le due tasche aperte permettono di riporre piccoli oggetti come i gel.
  • La fascia in vita in mesh con coulisse interna offre un fit personalizzato e traspirabilità.

Dettagli prodotto

  • Loghi Swoosh dal design non rifrangente
  • Interno gamba da 13 cm
  • Corpo: 89% poliestere/11% spandex. Fodera tassello: 88% poliestere/12% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Thunder Blue/Nero/Bianco/Linen
  • Stile: IU1063-437
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

    • Lasciati ispirare da Falyn Lott, atleta universitaria specializzata in salto e altre discipline di atletica leggera.
    • Altezza: 183 cm; taglia indossata: S.
    • Tight fit: aderente e attillato
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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    Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" – Donna

    Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"

    CHF 85

    Ulteriori informazioni

      • Lasciati ispirare da Falyn Lott, atleta universitaria specializzata in salto e altre discipline di atletica leggera.
      • Altezza: 183 cm; taglia indossata: S.

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