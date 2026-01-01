Shorts aderenti da running Dri-FIT ADV Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" – Donna

Guida alle taglie e alle misure

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Abbiamo dato un tocco dorato a questi shorts per celebrare la straordinaria determinazione con cui Keely Hodgkinson va a caccia di medaglie. Progettati per le gare, sono stati aggiornati con un tessuto a costine traspirante e tasche portaoggetti per le lunghe distanze. L'elastico in mesh sul girovita aggiunge traspirabilità, mentre la fodera liscia offre un comfort ideale dalla partenza all'arrivo.