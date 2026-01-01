Shorts ACG Smith Summit – Uomo

Sole e pioggia? Nessun problema. Questi shorts sono dotati di tecnologia resistente ai raggi UV e idrorepellente, perfetti per le giornate di sole trascorse a sguazzare nei ruscelli e per affrontare nuvole cariche di pioggia. Il tessuto in tela di peso medio è leggermente elasticizzato e le enormi tasche offrono funzionalità per la vita di tutti i giorni.

Colore mostrato in foto: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Stile: IF1308-317

Paese/regione di origine: Indonesia