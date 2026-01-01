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Shorts ACG Smith Summit – Uomo - Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White

Materiali riciclati

ACG Smith Summit

Shorts – Uomo

CHF 150
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Sole e pioggia? Nessun problema. Questi shorts sono dotati di tecnologia resistente ai raggi UV e idrorepellente, perfetti per le giornate di sole trascorse a sguazzare nei ruscelli e per affrontare nuvole cariche di pioggia. Il tessuto in tela di peso medio è leggermente elasticizzato e le enormi tasche offrono funzionalità per la vita di tutti i giorni.


  • Colore mostrato in foto: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Stile: IF1308-317
  • Paese/regione di origine: Indonesia

ACG Smith Summit

CHF 150

Sole e pioggia? Nessun problema. Questi shorts sono dotati di tecnologia resistente ai raggi UV e idrorepellente, perfetti per le giornate di sole trascorse a sguazzare nei ruscelli e per affrontare nuvole cariche di pioggia. Il tessuto in tela di peso medio è leggermente elasticizzato e le enormi tasche offrono funzionalità per la vita di tutti i giorni.

Dettagli prodotto

  • Etichetta Smith Summit in tessuto
  • Logo ACG e Nike Swoosh ricamati
  • Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
  • Corpo: 96% nylon/4% spandex. Interno tasca superiore: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
  • Stile: IF1308-317
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

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