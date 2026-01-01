Shorts ACG Smith Summit – Uomo

Materiali riciclati
ACG Smith Summit
Shorts – Uomo
Sole e pioggia? Nessun problema. Questi shorts sono dotati di tecnologia resistente ai raggi UV e idrorepellente, perfetti per le giornate di sole trascorse a sguazzare nei ruscelli e per affrontare nuvole cariche di pioggia. Il tessuto in tela di peso medio è leggermente elasticizzato e le enormi tasche offrono funzionalità per la vita di tutti i giorni.
- Colore mostrato in foto: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stile: IF1308-317
- Paese/regione di origine: Indonesia
ACG Smith Summit
Sole e pioggia? Nessun problema. Questi shorts sono dotati di tecnologia resistente ai raggi UV e idrorepellente, perfetti per le giornate di sole trascorse a sguazzare nei ruscelli e per affrontare nuvole cariche di pioggia. Il tessuto in tela di peso medio è leggermente elasticizzato e le enormi tasche offrono funzionalità per la vita di tutti i giorni.
Dettagli prodotto
- Etichetta Smith Summit in tessuto
- Logo ACG e Nike Swoosh ricamati
- Questo prodotto offre protezione dai raggi UVA e UVB nelle aree coperte dall'indumento. Per proteggere le zone esposte, utilizza una buona crema solare.
- Corpo: 96% nylon/4% spandex. Interno tasca superiore: 100% poliestere.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Black Spruce/Mineral Slate/Life Lime/Summit White
- Stile: IF1308-317
- Paese/regione di origine: Indonesia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 178 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
- Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.
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