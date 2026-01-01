Scarpe da baseball Nike Diamond Showcase MTL

Scatena la furia che è in te e vai a segno con le scarpe Nike Diamond Showcase. Il piatto suola a tutta lunghezza e la fascia sull'area mediale offrono stabilità e supporto, per ottimizzare la tua potenza ovunque sia necessaria una forza allo stato puro per cambiare le sorti del gioco.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore

Stile: IQ9960-900

Paese/regione di origine: Vietnam