Scarpe da baseball Nike Diamond Showcase MTL

Nike Diamond Showcase MTL
Scarpe da baseball
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Scatena la furia che è in te e vai a segno con le scarpe Nike Diamond Showcase. Il piatto suola a tutta lunghezza e la fascia sull'area mediale offrono stabilità e supporto, per ottimizzare la tua potenza ovunque sia necessaria una forza allo stato puro per cambiare le sorti del gioco.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ9960-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Diamond Showcase MTL
Scatena la furia che è in te e vai a segno con le scarpe Nike Diamond Showcase. Il piatto suola a tutta lunghezza e la fascia sull'area mediale offrono stabilità e supporto, per ottimizzare la tua potenza ovunque sia necessaria una forza allo stato puro per cambiare le sorti del gioco.
Pura energia
La fascia sull'area mediale avvolge il piede per una calzata stabile e contenitiva, in modo da consentire un trasferimento di potenza eccezionale.
Swing da manuale
Il piatto suola a tutta lunghezza offre una rigidità torsionale ottimale con una sensazione di maggiore aderenza al suolo. La punta ridotta permette di migliorare il contatto con il terreno.
Intersuola ammortizzata
L'intersuola è realizzata in Cushlon per un comfort duraturo. L'altezza più bassa dell'intersuola dona una maggiore sensazione di aderenza al suolo e una stabilità ottimale.
Altri vantaggi
- La nostra tecnologia Drag-On, approvata dai giocatori, offre un supporto leggero per le abrasioni della punta.
- Tomaia in mesh resistente
- Altezza del collare rialzato a 5/8
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ9960-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
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