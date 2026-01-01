Scarpe Nike Air Max 270 By You - Donna

Nike Air Max 270 By You
Scarpa – Donna
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Questa versione personalizzabile della prima Air Max lifestyle di Nike offre stile, comfort e carattere. Il design, ispirato alle icone Air Max, rende visibile l'innovativa tecnologia Nike con un'ampia finestra e i colori a tua scelta.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8028-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max 270 By You
Questa versione personalizzabile della prima Air Max lifestyle di Nike offre stile, comfort e carattere. Il design, ispirato alle icone Air Max, rende visibile l'innovativa tecnologia Nike con un'ampia finestra e i colori a tua scelta.
Scegli la base
Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh e le linguette posteriori.
A tutto colore
Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?
Esprimi te stesso
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- Unità Max Air 270 per un'ammortizzazione ideale per tutto il giorno.
- La tomaia in tessuto garantisce una calzata leggera e una sensazione di freschezza.
- L'intersuola in schiuma regala una sensazione di morbidezza e comfort.
- Rivestimento interno elasticizzato e struttura a scarponcino donano una calzata personalizzata.
- Gomma sulla suola per trazione e resistenza superiori.
Dettagli prodotto
- Dettagli in mesh
- Intersuola in due pezzi
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IQ8028-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
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Nike Air Max 270 By You
Ulteriori informazioni
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