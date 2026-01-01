Scarpe Nike Air Max 270 By You - Donna

Nike Air Max 270 By You

CHF 210

Questa versione personalizzabile della prima Air Max lifestyle di Nike offre stile, comfort e carattere. Il design, ispirato alle icone Air Max, rende visibile l'innovativa tecnologia Nike con un'ampia finestra e i colori a tua scelta.

Scegli la base

Inizia con la tomaia in pelle e tessuto. Scegli tra i vari colori disponibili e personalizza i loghi Swoosh e le linguette posteriori.

A tutto colore

Tonalità neutre, colori metallizzati di gran lusso, classici sportivi o tutte le opzioni precedenti. Che cosa creerai?

Esprimi te stesso

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Personalizza ciascuna linguetta posteriore con un massimo di 3 caratteri. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.