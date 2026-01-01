Scarpa personalizzabile Nike Air Max DN8 Be True By You

Be True, by you. Parte integrante dell'impegno di Nike nei confronti della comunità LGBTQIA+, l'iniziativa Be True ha l'obiettivo di creare spazi più inclusivi nello sport. Questa collezione celebra uno spettro in movimento con colori a strati e tridimensionali e dettagli olografici in tutti i colori dell'arcobaleno. Questa ricercata DN8 può essere personalizzata, dagli strati esterni alla suola, per un look che rispecchia il tuo stile. Insieme alle scarpe, riceverai una graziosa borsa con coulisse arcobaleno e un moschettone iridescente, perché tutti hanno bisogno di accessori.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore

Stile: IV4699-900

Paese/regione di origine: Vietnam