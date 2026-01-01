Scarpa personalizzabile Nike Air Max DN8 Be True By You

Nike Air Max DN8 Be True By You
Scarpa personalizzabile
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Be True, by you. Parte integrante dell'impegno di Nike nei confronti della comunità LGBTQIA+, l'iniziativa Be True ha l'obiettivo di creare spazi più inclusivi nello sport. Questa collezione celebra uno spettro in movimento con colori a strati e tridimensionali e dettagli olografici in tutti i colori dell'arcobaleno. Questa ricercata DN8 può essere personalizzata, dagli strati esterni alla suola, per un look che rispecchia il tuo stile. Insieme alle scarpe, riceverai una graziosa borsa con coulisse arcobaleno e un moschettone iridescente, perché tutti hanno bisogno di accessori.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IV4699-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, by you. Parte integrante dell'impegno di Nike nei confronti della comunità LGBTQIA+, l'iniziativa Be True ha l'obiettivo di creare spazi più inclusivi nello sport. Questa collezione celebra uno spettro in movimento con colori a strati e tridimensionali e dettagli olografici in tutti i colori dell'arcobaleno. Questa ricercata DN8 può essere personalizzata, dagli strati esterni alla suola, per un look che rispecchia il tuo stile. Insieme alle scarpe, riceverai una graziosa borsa con coulisse arcobaleno e un moschettone iridescente, perché tutti hanno bisogno di accessori.
Scegli la base
Scegli tra una tomaia nera o Chalk, poi aggiungi una colorway arcobaleno o in tinta unita per dare maggiore dimensionalità. Non dimenticare di scegliere tra il classico logo Air Max sulla linguetta o un logo olografico Be True personalizzato!
A tutto colore
Aggiungi un logo Air arcobaleno alla tua vita. Personalizza i colori del tubo Air di DN8 in modo indipendente o prova un look monocromatico d'effetto.
Personalizzala
Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Scatena la tua creatività con un massimo di 9 caratteri sul nastro laterale di ciascuna scarpa. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
Altri vantaggi
- Il nostro sistema Dynamic Air è dotato di tubi a doppia camera con livelli di pressione regolati. Ciò significa che il flusso d'aria si sposta all'interno di ciascun set di tubi in risposta alla compressione per fornirti un'esperienza di ammortizzazione personalizzata.
- La tomaia sagomata è realizzata in mesh leggero sulla parte superiore, con tagli laterali che rivelano un mesh a trama larga per una maggiore traspirabilità. Le linee di design irradiano energia a tutto il tuo look.
- La clip in plastica sul tallone tiene il piede in posizione per un maggiore contenimento.
- Lo strato extra sulla punta offre una maggiore resistenza.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato a mano, con la massima cura. Le cose belle si fanno attendere.
- Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore
- Stile: IV4699-900
- Paese/regione di origine: Vietnam
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Nike Air Max DN8 Be True By You
Ulteriori informazioni
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