Scarpa personalizzabile Nike Air Huarache By You – Uomo

Nike Air Huarache By You

CHF 170

Hai già abbracciato i tuoi piedi oggi? Vai oltre. Mostra al mondo la tua energia positiva con un tocco personalizzato su un'icona incredibilmente confortevole. Scegli la morbida pelle scamosciata per un look vintage, oppure opta per la pelle se cerchi una finitura intramontabile. Scegli tra una serie di colori di ispirazione college per un look classico. Poi, completa il tutto raccontando un pezzo della tua storia tramite la patch sulla linguetta. Qualsiasi cosa tu scelga, ti sentirai alla grande e avrai un look fantastico. La tua Air Huarache personalizzata è pensata per valorizzare i tuoi piedi.Ti consigliamo di ordinare mezza taglia in più rispetto alla tua taglia abituale per un fit sempre perfetto.

Scegli la finitura Scegli tra pregiata pelle scamosciata o pelle per accompagnare il tessuto elasticizzato che "avvolge il piede" sulla tomaia. Colori in stile college Qual è la tua scuola? C'è un colore che preferisci, che sia di una squadra o meno? Scegli tra una serie di colori di ispirazione college e illumina il mondo che ti circonda. Aggiungi un tocco personale Racconta un pezzo della tua storia con un messaggio personalizzato: scegli fino a 5 caratteri (numeri 0-9, lettere A-Z e alcuni simboli) ricamati sulla patch sulla linguetta. Oppure, scegli il look classico dello stemma originale Huarache.

Altri vantaggi Ispirato allo sci nautico, il tessuto elasticizzato della tomaia avvolge il piede per una sensazione incredibile.

Originariamente progettata per il running di alto livello, l'ammortizzazione Nike Air offre un comfort che dura a lungo.

La gabbia sul tallone offre un supporto ideale e si abbina perfettamente alla linguetta allungata per il look di inizio anni Novanta che ami da sempre.

Il rivestimento interno ammortizzato avvolge il piede per una calzata personalizzata.

Dettagli Nike By You I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.

Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.

Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.

Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore

Stile: FD9781-900

Paese/regione di origine: Cina, Vietnam