Scarpa personalizzabile Nike Air Huarache By You – Uomo

Nike Air Huarache By You
Scarpa personalizzabile – Uomo
Hai già abbracciato i tuoi piedi oggi? Vai oltre. Mostra al mondo la tua energia positiva con un tocco personalizzato su un'icona incredibilmente confortevole. Scegli la morbida pelle scamosciata per un look vintage, oppure opta per la pelle se cerchi una finitura intramontabile. Scegli tra una serie di colori di ispirazione college per un look classico. Poi, completa il tutto raccontando un pezzo della tua storia tramite la patch sulla linguetta. Qualsiasi cosa tu scelga, ti sentirai alla grande e avrai un look fantastico. La tua Air Huarache personalizzata è pensata per valorizzare i tuoi piedi.Ti consigliamo di ordinare mezza taglia in più rispetto alla tua taglia abituale per un fit sempre perfetto.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: FD9781-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Nike Air Huarache By You
Hai già abbracciato i tuoi piedi oggi? Vai oltre. Mostra al mondo la tua energia positiva con un tocco personalizzato su un'icona incredibilmente confortevole. Scegli la morbida pelle scamosciata per un look vintage, oppure opta per la pelle se cerchi una finitura intramontabile. Scegli tra una serie di colori di ispirazione college per un look classico. Poi, completa il tutto raccontando un pezzo della tua storia tramite la patch sulla linguetta. Qualsiasi cosa tu scelga, ti sentirai alla grande e avrai un look fantastico. La tua Air Huarache personalizzata è pensata per valorizzare i tuoi piedi.Ti consigliamo di ordinare mezza taglia in più rispetto alla tua taglia abituale per un fit sempre perfetto.
Scegli la finitura
Scegli tra pregiata pelle scamosciata o pelle per accompagnare il tessuto elasticizzato che "avvolge il piede" sulla tomaia.
Colori in stile college
Qual è la tua scuola? C'è un colore che preferisci, che sia di una squadra o meno? Scegli tra una serie di colori di ispirazione college e illumina il mondo che ti circonda.
Aggiungi un tocco personale
Racconta un pezzo della tua storia con un messaggio personalizzato: scegli fino a 5 caratteri (numeri 0-9, lettere A-Z e alcuni simboli) ricamati sulla patch sulla linguetta. Oppure, scegli il look classico dello stemma originale Huarache.
Altri vantaggi
- Ispirato allo sci nautico, il tessuto elasticizzato della tomaia avvolge il piede per una sensazione incredibile.
- Originariamente progettata per il running di alto livello, l'ammortizzazione Nike Air offre un comfort che dura a lungo.
- La gabbia sul tallone offre un supporto ideale e si abbina perfettamente alla linguetta allungata per il look di inizio anni Novanta che ami da sempre.
- Il rivestimento interno ammortizzato avvolge il piede per una calzata personalizzata.
Dettagli Nike By You
- I nostri member sono unici, e anche le tue scarpe. Ogni paio è realizzato singolarmente a mano, con orgoglio. Le cose belle si fanno attendere.
- Le tue iniziali? Un soprannome? O qualcos'altro che parli di te. Rendi uniche le tue scarpe con una scritta personalizzabile. Inoltre, sulla scatola c'è il tuo nome.
- Con il nostro builder 3D, potrai vedere la tua creazione prendere vita mentre sperimenti con design di qualsiasi tipo.
- Colore mostrato in foto: Multicolore/Multicolore/Multicolore
- Stile: FD9781-900
- Paese/regione di origine: Cina, Vietnam
Origini di Huarache
Nike Air Huarache venne lanciata nel 1991. Il footwear designer Tinker Hatfield decise di unire la calzata in neoprene delle scarpe da sci nautico e la funzionalità dei sandali tipici del Sud America. Air Huarache ebbe un successo istantaneo sul parquet e, successivamente, come icona street style.
Taglia/misura e fit
- Calzata piccola: ti consigliamo di ordinare mezza misura in più
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike Air Huarache By You
Ulteriori informazioni
Questo è un prodotto personalizzato. Gli ordini di prodotti personalizzati possono essere annullati solo entro 15 minuti e non possono essere restituiti, a meno che l'articolo non sia difettoso.