 
immagine 1 di 8
Rattan/Rocky Tan/Mink Brown

Nike Court Vision SE

Scarpa – Uomo

CHF 99.95
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Ispirata ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato, questa versione unisce tessuti camo e pelle sintetica a una suola preformata in gomma per un comfort che dura tutto il giorno.


  • Colore mostrato in foto: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stile: IV5722-200
  • Paese/regione di origine: India

Nike Court Vision SE

CHF 99.95

Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Ispirata ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato, questa versione unisce tessuti camo e pelle sintetica a una suola preformata in gomma per un comfort che dura tutto il giorno.

Vantaggi

  • Gli inserti traforati sui lati e sulla punta favoriscono la traspirabilità.
  • La tomaia in tessuto e pelle sintetica è pensata per una resistenza extra.

Dettagli prodotto

  • Collare imbottito
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Rattan/Rocky Tan/Mink Brown
  • Stile: IV5722-200
  • Paese/regione di origine: India

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

5 stelle

  • Nickff2a3e3801814ea08d23f919c903aa0c

    Nike always represents with quality design, look and comfort! A++

  • Couldn't Pass these Up

    Felicia964454489

    I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!

Nike Court Vision SE

CHF 99.95

Completa il look

Item 3 of 6