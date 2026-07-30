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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Ispirata ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato, questa versione unisce tessuti camo e pelle sintetica a una suola preformata in gomma per un comfort che dura tutto il giorno.
Nike Court Vision SE
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Ispirata ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato, questa versione unisce tessuti camo e pelle sintetica a una suola preformata in gomma per un comfort che dura tutto il giorno.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
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Nike always represents with quality design, look and comfort! A++
Couldn't Pass these Up
Felicia964454489
I love these shoes. They fit well and I LOVE all things camo!!!
Nike Court Vision SE