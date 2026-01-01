Scarpa Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" – Donna

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Scarpa – Donna
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Con pelle sintetica e suola preformata in gomma, offre un comfort che dura tutto il giorno ispirato ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato. I fiori ricamati aggiungono una finitura delicata.
- Colore mostrato in foto: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Stile: IV5530-101
- Paese/regione di origine: India
Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"
Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Con pelle sintetica e suola preformata in gomma, offre un comfort che dura tutto il giorno ispirato ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato. I fiori ricamati aggiungono una finitura delicata.
Vantaggi
- La tomaia in pelle sintetica invecchia alla perfezione per una morbidezza ideale.
- La suola preformata in gomma dona resistenza e trazione superiori.
- Gli inserti traforati sui lati e sulla punta offrono una traspirabilità ideale.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle sintetica
- Collare imbottito
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
- Stile: IV5530-101
- Paese/regione di origine: India
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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