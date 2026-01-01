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Scarpa Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral" – Donna - Sail/Light Orewood Brown/Cream II

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"

Scarpa – Donna

CHF 99.95
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Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Con pelle sintetica e suola preformata in gomma, offre un comfort che dura tutto il giorno ispirato ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato. I fiori ricamati aggiungono una finitura delicata.


  • Colore mostrato in foto: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
  • Stile: IV5530-101
  • Paese/regione di origine: India

Nike Court Vision Low SE "Stitched Floral"

CHF 99.95

Ti piace lo stile old-school del basket anni Ottanta? Ti presentiamo Court Vision. Con pelle sintetica e suola preformata in gomma, offre un comfort che dura tutto il giorno ispirato ad alcune delle nostre silhouette più iconiche del passato. I fiori ricamati aggiungono una finitura delicata.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle sintetica invecchia alla perfezione per una morbidezza ideale.
  • La suola preformata in gomma dona resistenza e trazione superiori.
  • Gli inserti traforati sui lati e sulla punta offrono una traspirabilità ideale.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle sintetica
  • Collare imbottito
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Sail/Light Orewood Brown/Cream II
  • Stile: IV5530-101
  • Paese/regione di origine: India

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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