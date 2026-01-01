 
immagine 1 di 8
Scarpa Nike Ava X – Uomo - Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue

Nike Ava X

Scarpa – Uomo

CHF 135
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Il look moderno che vuoi e il comfort di cui hai bisogno per affrontare ogni passo con sicurezza. La scarpa ultraleggera Ava X ha un look essenziale ed elegante, che la rende pratica e packable. La morbida ammortizzazione e il supporto integrale offrono comfort e stabilità ovunque tu vada.


  • Colore mostrato in foto: Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Stile: IX0352-025
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Ava X

CHF 135

Il look moderno che vuoi e il comfort di cui hai bisogno per affrontare ogni passo con sicurezza. La scarpa ultraleggera Ava X ha un look essenziale ed elegante, che la rende pratica e packable. La morbida ammortizzazione e il supporto integrale offrono comfort e stabilità ovunque tu vada.

Vantaggi

  • La tomaia in tessuto con dettagli in pelle sintetica è resistente, traspirante e comoda.
  • La calzata sostenitiva offre stabilità per tutta la giornata.
  • La suola con intagli testurizzati nelle aree ad alta abrasione aggiunge aderenza e resistenza all'usura.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Dettagli con design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue
  • Stile: IX0352-025
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Nike Ava X prima di tutti.

    Scarpa Nike Ava X – Uomo

    Nike Ava X

    CHF 135

    Completa il look

    Item 3 of 4