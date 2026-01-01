Scarpa Nike Ava X – Uomo

Il look moderno che vuoi e il comfort di cui hai bisogno per affrontare ogni passo con sicurezza. La scarpa ultraleggera Ava X ha un look essenziale ed elegante, che la rende pratica e packable. La morbida ammortizzazione e il supporto integrale offrono comfort e stabilità ovunque tu vada.

Colore mostrato in foto: Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue

Stile: IX0352-025

Paese/regione di origine: Indonesia