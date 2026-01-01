Scarpa Nike Ava X – Uomo

Nike Ava X
Scarpa – Uomo
Il look moderno che vuoi e il comfort di cui hai bisogno per affrontare ogni passo con sicurezza. La scarpa ultraleggera Ava X ha un look essenziale ed elegante, che la rende pratica e packable. La morbida ammortizzazione e il supporto integrale offrono comfort e stabilità ovunque tu vada.
- Colore mostrato in foto: Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stile: IX0352-025
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Ava X
Il look moderno che vuoi e il comfort di cui hai bisogno per affrontare ogni passo con sicurezza. La scarpa ultraleggera Ava X ha un look essenziale ed elegante, che la rende pratica e packable. La morbida ammortizzazione e il supporto integrale offrono comfort e stabilità ovunque tu vada.
Vantaggi
- La tomaia in tessuto con dettagli in pelle sintetica è resistente, traspirante e comoda.
- La calzata sostenitiva offre stabilità per tutta la giornata.
- La suola con intagli testurizzati nelle aree ad alta abrasione aggiunge aderenza e resistenza all'usura.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Dettagli con design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Photon Dust/Nero/Reflect Silver/Light Armory Blue
- Stile: IX0352-025
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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