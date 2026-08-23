Scarpa Nike Ava Edge – Uomo

Nike Ava Edge

CHF 170

Ispirata alla geometria delle città moderne, Nike Ava Edge è pensata per muoversi nella giungla di cemento. Combina una tomaia flessibile ma protettiva con un'ammortizzazione ad alte prestazioni e una suola che lascia il segno. Muoversi in città è uno sport a tutti gli effetti, quindi non farti cogliere di sorpresa e scegli una scarpa stilisticamente avanzata e progettata per il comfort.

Rete protettiva Il mix di tessuti e mesh crea una tomaia protettiva ma flessibile. Il design dinamico a griglia richiama le reti del design urbano. Lascia il segno Il battistrada in gomma flessibile e perforata avvolge l'intersuola per una maggiore resistenza. E la sua impronta ha un look inconfondibile. Comfort totale sotto il piede L'intersuola oversize è realizzata in schiuma SCF ad alte prestazioni per un'ammortizzazione ultraconfortevole.