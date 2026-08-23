Scarpa Nike Ava Edge – Uomo

Great product
ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e
ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
Ispirata alla geometria delle città moderne, Nike Ava Edge è pensata per muoversi nella giungla di cemento. Combina una tomaia flessibile ma protettiva con un'ammortizzazione ad alte prestazioni e una suola che lascia il segno. Muoversi in città è uno sport a tutti gli effetti, quindi non farti cogliere di sorpresa e scegli una scarpa stilisticamente avanzata e progettata per il comfort.
Nike Ava Edge
Ispirata alla geometria delle città moderne, Nike Ava Edge è pensata per muoversi nella giungla di cemento. Combina una tomaia flessibile ma protettiva con un'ammortizzazione ad alte prestazioni e una suola che lascia il segno. Muoversi in città è uno sport a tutti gli effetti, quindi non farti cogliere di sorpresa e scegli una scarpa stilisticamente avanzata e progettata per il comfort.
Il mix di tessuti e mesh crea una tomaia protettiva ma flessibile. Il design dinamico a griglia richiama le reti del design urbano.
Il battistrada in gomma flessibile e perforata avvolge l'intersuola per una maggiore resistenza. E la sua impronta ha un look inconfondibile.
L'intersuola oversize è realizzata in schiuma SCF ad alte prestazioni per un'ammortizzazione ultraconfortevole.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.6 stelle
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ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position
1A
julianb467004860
Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal
Trop stylé et légère !
FaridH47759500
Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !
Nike Ava Edge
Resistente e confortevole, Ava Edge è pensata per chi deve affrontare le sfide della città.
La gomma antiabrasione avvolge il piede per una resistenza maggiore.
La schiuma ad alte prestazioni ammortizza ogni passo.