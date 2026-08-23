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Valutazione alta
Scarpa Nike Ava Edge – Uomo - College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Nero

Nike Ava Edge

Scarpa – Uomo

CHF 170
College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Nero
Summit White/Light Bone/Stone
Nero/College Grey/Newsprint
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Ispirata alla geometria delle città moderne, Nike Ava Edge è pensata per muoversi nella giungla di cemento. Combina una tomaia flessibile ma protettiva con un'ammortizzazione ad alte prestazioni e una suola che lascia il segno. Muoversi in città è uno sport a tutti gli effetti, quindi non farti cogliere di sorpresa e scegli una scarpa stilisticamente avanzata e progettata per il comfort.


  • Colore mostrato in foto: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Nero
  • Stile: IM1973-003
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Ava Edge

CHF 170

Ispirata alla geometria delle città moderne, Nike Ava Edge è pensata per muoversi nella giungla di cemento. Combina una tomaia flessibile ma protettiva con un'ammortizzazione ad alte prestazioni e una suola che lascia il segno. Muoversi in città è uno sport a tutti gli effetti, quindi non farti cogliere di sorpresa e scegli una scarpa stilisticamente avanzata e progettata per il comfort.

Rete protettiva

Il mix di tessuti e mesh crea una tomaia protettiva ma flessibile. Il design dinamico a griglia richiama le reti del design urbano.

Lascia il segno

Il battistrada in gomma flessibile e perforata avvolge l'intersuola per una maggiore resistenza. E la sua impronta ha un look inconfondibile.

Comfort totale sotto il piede

L'intersuola oversize è realizzata in schiuma SCF ad alte prestazioni per un'ammortizzazione ultraconfortevole.

Dettagli prodotto

  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Dettagli dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: College Grey/Dark Smoke Grey/Total Orange/Nero
  • Stile: IM1973-003
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (30)

4.6 stelle

  • Great product

    ronald16504b523dc6435fb66f136004be340e

    ive got a lot of nike training shoes about 40 pairs and these have instantly risen to the top 5 position

  • 1A

    julianb467004860

    Der schuh ist echt super für den Alltag, ich kauf mir den definitiv nochmal

  • Trop stylé et légère !

    FaridH47759500

    Super, j’aime trop, en plus elles sont légères et trop stylée !

Scarpa Nike Ava Edge – Uomo

Nike Ava Edge

CHF 170

Completa il look

Item 3 of 5

Protezione street-ready

Resistente e confortevole, Ava Edge è pensata per chi deve affrontare le sfide della città.

Gabbia protettiva

La gomma antiabrasione avvolge il piede per una resistenza maggiore.

Reattività

La schiuma ad alte prestazioni ammortizza ogni passo.