Scarpa Nike Air Max TL 2.5 Premium – Uomo

Nike Air Max TL 2.5 Premium
Scarpa – Uomo
Versione aggiornata di uno dei modelli più amati di fine anni Novanta, Air Max TL 2.5 ripropone l'iconica estetica ondulata di Air Max. I tessuti traspiranti si fondono alla morbida pelle sintetica per una finitura essenziale, mentre l'ammortizzazione Max Air a tutta lunghezza dona una sensazione di elasticità a ogni passo.
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Antracite
- Stile: IM4656-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max TL 2.5 Premium
Versione aggiornata di uno dei modelli più amati di fine anni Novanta, Air Max TL 2.5 ripropone l'iconica estetica ondulata di Air Max. I tessuti traspiranti si fondono alla morbida pelle sintetica per una finitura essenziale, mentre l'ammortizzazione Max Air a tutta lunghezza dona una sensazione di elasticità a ogni passo.
Vantaggi
- La tomaia unisce tessuti e pelle sintetica per traspirabilità e resistenza.
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- Il battistrada in gomma dona trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle sintetica
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Antracite
- Stile: IM4656-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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