Scarpa Nike Air Max Plus VII – Uomo

Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Questa versione di Plus riprende una silhouette anni Novanta e le dona l'energia del cyberspazio Y2K. Nike Air Max Plus VII rinuncia alla classica struttura a gabbia dell'originale in favore di uno strato esterno puntinato sulla tomaia. Il look si fa pungente grazie alla grafica con lo scorpione sulla linguetta.
Nike Air Max Plus VII
Questa versione di Plus riprende una silhouette anni Novanta e le dona l'energia del cyberspazio Y2K. Nike Air Max Plus VII rinuncia alla classica struttura a gabbia dell'originale in favore di uno strato esterno puntinato sulla tomaia. Il look si fa pungente grazie alla grafica con lo scorpione sulla linguetta.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Antoine968175515
Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!
Nike Air Max Plus VII