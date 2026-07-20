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Scarpa Nike Air Max Plus VII – Uomo - Nero/Gamma Blue/Chrome

Nike Air Max Plus VII

Scarpa – Uomo

CHF 230
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Questa versione di Plus riprende una silhouette anni Novanta e le dona l'energia del cyberspazio Y2K. Nike Air Max Plus VII rinuncia alla classica struttura a gabbia dell'originale in favore di uno strato esterno puntinato sulla tomaia. Il look si fa pungente grazie alla grafica con lo scorpione sulla linguetta.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Gamma Blue/Chrome
  • Stile: IQ9429-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air Max Plus VII

CHF 230

Questa versione di Plus riprende una silhouette anni Novanta e le dona l'energia del cyberspazio Y2K. Nike Air Max Plus VII rinuncia alla classica struttura a gabbia dell'originale in favore di uno strato esterno puntinato sulla tomaia. Il look si fa pungente grazie alla grafica con lo scorpione sulla linguetta.

Vantaggi

  • La tomaia in mesh con dettagli in pelle sintetica è resistente e traspirante.
  • L'arco plantare sull'area mediale offre un supporto ideale.
  • Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Nero/Gamma Blue/Chrome
  • Stile: IQ9429-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Antoine968175515

    Parfaites, commandées le 15 juin fidèle à la photo !!!!!

Scarpa Nike Air Max Plus VII – Uomo

Nike Air Max Plus VII

CHF 230

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