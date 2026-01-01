Scarpa Nike Air Max Plus – Uomo

Nike Air Max Plus
Scarpa – Uomo
Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Nero/Nero
- Stile: IX0385-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Air Max Plus
Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.
Vantaggi
- La tomaia in mesh con dettagli in pelle sintetica è resistente e traspirante.
- L'arco plantare sull'area mediale offre un supporto ideale.
- Le unità Nike Air offrono ammortizzazione e leggerezza.
- Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Dettagli con design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Nero/Nero
- Stile: IX0385-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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