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Scarpa Nike Air Max Plus – Uomo - Nero/Bright Crimson/Nero/Nero

Nike Air Max Plus

Scarpa – Uomo

CHF 220
Scarpa Nike Air Max Plus – Uomo - Nero/Bright Crimson/Nero/Nero
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Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Nero/Nero
  • Stile: IX0385-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Max Plus

CHF 220

Mostra la tua grinta con Air Max Plus. La sua iconica gabbia dona uno stile d'impatto, mentre il mesh traspirante mantiene la pelle fresca. Dotata di ammortizzazione a vista, è pensata per celebrare il tuo stile irriverente nel comfort.

Vantaggi

  • La tomaia in mesh con dettagli in pelle sintetica è resistente e traspirante.
  • L'arco plantare sull'area mediale offre un supporto ideale.
  • Le unità Nike Air offrono ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Dettagli con design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • Colore mostrato in foto: Nero/Bright Crimson/Nero/Nero
  • Stile: IX0385-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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