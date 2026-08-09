Scarpa Nike Air Max Plus Premium – Bambino/a

Ammortizzazione eccezionale. Grande personalità. Il mesh traspirante e la gabbia di supporto in plastica hanno tutta l'aria di sciogliersi in questa versione premium della classica Air Max. Le unità Air a vista nel tallone e nell'avampiede offrono maggiore elasticità e ammortizzazione per accompagnarti dal parco giochi al cortile di casa e oltre.

Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Antracite/Nero

Stile: IR4690-001

Paese/regione di origine: Indonesia