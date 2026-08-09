Scarpa Nike Air Max Plus Premium – Bambino/a

Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Ammortizzazione eccezionale. Grande personalità. Il mesh traspirante e la gabbia di supporto in plastica hanno tutta l'aria di sciogliersi in questa versione premium della classica Air Max. Le unità Air a vista nel tallone e nell'avampiede offrono maggiore elasticità e ammortizzazione per accompagnarti dal parco giochi al cortile di casa e oltre.
Nike Air Max Plus Premium
Ammortizzazione eccezionale. Grande personalità. Il mesh traspirante e la gabbia di supporto in plastica hanno tutta l'aria di sciogliersi in questa versione premium della classica Air Max. Le unità Air a vista nel tallone e nell'avampiede offrono maggiore elasticità e ammortizzazione per accompagnarti dal parco giochi al cortile di casa e oltre.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Nike Air Max Plus Premium