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Scarpa Nike Air Max Plus Premium – Bambino/a - Nero/Multicolore/Antracite/Nero

Nike Air Max Plus Premium

Scarpa – Bambino/a

CHF 120
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Ammortizzazione eccezionale. Grande personalità. Il mesh traspirante e la gabbia di supporto in plastica hanno tutta l'aria di sciogliersi in questa versione premium della classica Air Max. Le unità Air a vista nel tallone e nell'avampiede offrono maggiore elasticità e ammortizzazione per accompagnarti dal parco giochi al cortile di casa e oltre.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Antracite/Nero
  • Stile: IR4690-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Max Plus Premium

CHF 120

Ammortizzazione eccezionale. Grande personalità. Il mesh traspirante e la gabbia di supporto in plastica hanno tutta l'aria di sciogliersi in questa versione premium della classica Air Max. Le unità Air a vista nel tallone e nell'avampiede offrono maggiore elasticità e ammortizzazione per accompagnarti dal parco giochi al cortile di casa e oltre.

Vantaggi

  • Le linee ondulate dell'iconica gabbia in plastica sembrano sciogliersi, ma offrono lo stesso contenimento. Inoltre, l'arco dell'area mediale offre supporto e strizza l'occhio alla coda di una balena.
  • L'unità Max Air, originariamente concepita per il running ad alte prestazioni, offre leggerezza e un'ammortizzazione che dura nel tempo.
  • La punta in plastica aggiunge resistenza e lucentezza, mentre gli intagli di flessione aiutano a rendere naturale ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Collare basso
  • Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Antracite/Nero
  • Stile: IR4690-001
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

Scarpa Nike Air Max Plus Premium – Bambino/a

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