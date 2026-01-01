Scarpa Nike Air Max Moto 2K – Uomo

immagine 1 di 9
Nike Air Max Moto 2K
Scarpa – Uomo
CHF 160
Familiare ma sempre attuale, Air Max Moto 2K è pronta per seguirti nelle tue avventure. Gli elementi metallizzati completano i dettagli ispirati alle prestazioni e l'ammortizzazione Max Air.
- Colore mostrato in foto: Platinum Tint/Sail/Antracite/Argento metallizzato
- Stile: IV5759-094
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Air Max Moto 2K
CHF 160
Familiare ma sempre attuale, Air Max Moto 2K è pronta per seguirti nelle tue avventure. Gli elementi metallizzati completano i dettagli ispirati alle prestazioni e l'ammortizzazione Max Air.
Vantaggi
- La tomaia unisce pelle sintetica e tessuti per un look multistrato pensato per durare nel tempo.
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- Il battistrada in gomma dona trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Dettagli con design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Colore mostrato in foto: Platinum Tint/Sail/Antracite/Argento metallizzato
- Stile: IV5759-094
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Air Max Moto 2K prima di tutti.
Nike Air Max Moto 2K
CHF 160