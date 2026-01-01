Scarpa Nike Air Max Moto 2K – Ragazzo/a

Nike Air Max Moto 2K
Scarpa – Ragazzo/a
Rétro. Dinamica. E soprattutto: comoda. È Air Max Moto 2K. Ispirata alle scarpe da running degli anni Duemila, è caratterizzata un mesh traspirante e un'ammortizzazione ovunque: dalla schiuma sotto il piede all'imbottitura sulla linguetta e sulle caviglie.
- Colore mostrato in foto: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Stile: IR0587-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Air Max Moto 2K
Rétro. Dinamica. E soprattutto: comoda. È Air Max Moto 2K. Ispirata alle scarpe da running degli anni Duemila, è caratterizzata un mesh traspirante e un'ammortizzazione ovunque: dalla schiuma sotto il piede all'imbottitura sulla linguetta e sulle caviglie.
Vantaggi
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- Gli inserti in mesh e pelle sintetica sono leggeri e traspiranti.
- L'intersuola in schiuma ispirata agli anni Duemila crea un'estetica rétro e un comfort moderno.
- Tomaia in pelle scamosciata per un look e una calzata eccezionali.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Dettagli dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- Lacci elastici
- Linguetta sul tallone
- Colore mostrato in foto: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
- Stile: IR0587-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Air Max Moto 2K prima di tutti.
Nike Air Max Moto 2K