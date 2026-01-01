Scarpa Nike Air Max Moto 2K – Ragazzo/a

Rétro. Dinamica. E soprattutto: comoda. È Air Max Moto 2K. Ispirata alle scarpe da running degli anni Duemila, è caratterizzata un mesh traspirante e un'ammortizzazione ovunque: dalla schiuma sotto il piede all'imbottitura sulla linguetta e sulle caviglie.

Colore mostrato in foto: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Stile: IR0587-001

Paese/regione di origine: Indonesia