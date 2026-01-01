Scarpa Nike Air Max 95 Big Bubble – Uomo

Nike Air Max 95 Big Bubble
Scarpa – Uomo
Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa edizione presenta una tomaia in mesh arioso e denim sfumato che acquisisce un fascino vintage con l'utilizzo. L'ammortizzazione visibile sotto il piede offre un comfort superiore.
- Colore mostrato in foto: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stile: IX0347-451
- Paese/regione di origine: Indonesia
Nike Air Max 95 Big Bubble
Originariamente ispirata all'anatomia umana e all'estetica dell'atletica anni Novanta, Air Max 95 presenta un esclusivo design ondulato. Questa edizione presenta una tomaia in mesh arioso e denim sfumato che acquisisce un fascino vintage con l'utilizzo. L'ammortizzazione visibile sotto il piede offre un comfort superiore.
Vantaggi
- La tomaia in denim con dettagli in pelle sintetica crea un look multistrato pensato per durare a lungo.
- L'unità Max Air a vista offre ammortizzazione e leggerezza.
- Gli intagli di flessione nell'intersuola/suola offrono la massima libertà di movimento.
- Questo modello si ispira all'anatomia umana: l'intersuola e la suola rappresentano la colonna vertebrale, gli inserti superiori ricordano i muscoli, mentre i lacci simboleggiano le costole.
Dettagli prodotto
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Ashen Slate/Midnight Navy/Light Armory Blue/Light Armory Blue
- Stile: IX0347-451
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Air Max 95 Big Bubble prima di tutti.
Nike Air Max 95 Big Bubble