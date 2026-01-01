Scarpa Nike Air Max 90 – Uomo

Nike Air Max 90
Scarpa – Uomo
Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.
- Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stile: IV4695-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Air Max 90
Air Max 90 resta fedele alle proprie origini da running grazie all'iconica suola waffle, mentre strati esterni cuciti e dettagli testurizzati creano il look anni Novanta che ami da sempre. Rifinita con colori facili da abbinare, l'ammortizzazione a vista aggiunge comfort al tuo viaggio.
Vantaggi
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- La tomaia è realizzata in pelle scamosciata di alta qualità per un look raffinato e una calzata sofisticata.
- La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
- Il battistrada in gomma con motivo waffle offre trazione, resistenza e uno stile ispirato alla leggenda.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Intersuola in schiuma
- Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Dark Smoke Grey/Iron Grey
- Stile: IV4695-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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