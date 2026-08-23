Scarpa Nike Air Force 1 '07 "Florette" – Donna

Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. La Air Force 1 unisce una silhouette classica e pelle sintetica di alta qualità per un look essenziale ed elegante.
Nike Air Force 1 '07 "Florette"
Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. La Air Force 1 unisce una silhouette classica e pelle sintetica di alta qualità per un look essenziale ed elegante.
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4.3 stelle
Rosa fosforescente
FatimaS509879714
Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa
Gorgeous steppers
Aleshiap544157813
I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter
Beautiful but Loud
emh1223
I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.
Nike Air Force 1 '07 "Florette"