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Scarpa Nike Air Force 1 '07 "Florette" – Donna - Pink Rise/Pink Foam/Argento metallizzato/Pink Rise

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

Scarpa – Donna

CHF 150
Pink Rise/Pink Foam/Argento metallizzato/Pink Rise
Nero/Off Noir/Argento metallizzato/Nero
Bianco/Wolf Grey/Argento metallizzato/Bianco
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Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. La Air Force 1 unisce una silhouette classica e pelle sintetica di alta qualità per un look essenziale ed elegante.


  • Colore mostrato in foto: Pink Rise/Pink Foam/Argento metallizzato/Pink Rise
  • Stile: IR8637-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

CHF 150

Confortevole, resistente e intramontabile: non per niente, è la numero 1. La Air Force 1 unisce una silhouette classica e pelle sintetica di alta qualità per un look essenziale ed elegante.

Vantaggi

  • La tomaia in pelle con punta traforata è traspirante e confortevole.
  • L'unità Nike Air offre ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma presenta i classici punti di torsione per offrire resistenza e trazione.

Dettagli prodotto

  • Collare imbottito
  • Intersuola in schiuma
  • Colore mostrato in foto: Pink Rise/Pink Foam/Argento metallizzato/Pink Rise
  • Stile: IR8637-600
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (7)

4.3 stelle

  • Rosa fosforescente

    FatimaS509879714

    Belle ma il colore non è come da immagine, è più fosforescente. Sono indecisa se fare il reso. Avrei preferito una tonalità più leggera di rosa

  • Gorgeous steppers

    Aleshiap544157813

    I love them they are sooo cute and I get to match with my baby daughter

  • Beautiful but Loud

    emh1223

    I love AF1s. These are beautiful but they are the loudest pair of sneakers ever. They squeak and make so much noise they are unwearable. Disappointed because they are so lovely.

Scarpa Nike Air Force 1 '07 "Florette" – Donna

Nike Air Force 1 '07 "Florette"

CHF 150

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