Scarpa Nike ACG Rufus – Uomo

Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Grazie a un design facile da abbinare che può essere indossato in qualsiasi occasione, ACG Rufus si guadagnerà un posto fisso nel tuo guardaroba. La suola aderente e l'intersuola caratterizzata da una maggiore ammortizzazione ti danno maggiore comfort e trazione anche sui percorsi meno battuti.
Nike ACG Rufus
Grazie a un design facile da abbinare che può essere indossato in qualsiasi occasione, ACG Rufus si guadagnerà un posto fisso nel tuo guardaroba. La suola aderente e l'intersuola caratterizzata da una maggiore ammortizzazione ti danno maggiore comfort e trazione anche sui percorsi meno battuti.
Ideale per esplorare il paesaggio urbano o scoprire nuovi territori, Nike All Conditions Gear offre un design moderno perfetto per ogni condizione meteo. Tessuti impermeabili e antivento e tecnologie traspiranti si uniscono per proteggerti al meglio. Il design all'avanguardia è pensato per offrire versatilità in termini di stile e di spazio.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4 stelle
Great Shoe
johnw671632531
Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.
Nike ACG Rufus