Scarpa Nike ACG Rufus – Uomo

Nike ACG Rufus

CHF 125

Grazie a un design facile da abbinare che può essere indossato in qualsiasi occasione, ACG Rufus si guadagnerà un posto fisso nel tuo guardaroba. La suola aderente e l'intersuola caratterizzata da una maggiore ammortizzazione ti danno maggiore comfort e trazione anche sui percorsi meno battuti.

Nike ACG

Ideale per esplorare il paesaggio urbano o scoprire nuovi territori, Nike All Conditions Gear offre un design moderno perfetto per ogni condizione meteo. Tessuti impermeabili e antivento e tecnologie traspiranti si uniscono per proteggerti al meglio. Il design all'avanguardia è pensato per offrire versatilità in termini di stile e di spazio.