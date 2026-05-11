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Scarpa Nike ACG Rufus – Uomo - Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan

Nike ACG Rufus

Scarpa – Uomo

CHF 125
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Grazie a un design facile da abbinare che può essere indossato in qualsiasi occasione, ACG Rufus si guadagnerà un posto fisso nel tuo guardaroba. La suola aderente e l'intersuola caratterizzata da una maggiore ammortizzazione ti danno maggiore comfort e trazione anche sui percorsi meno battuti.


  • Colore mostrato in foto: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stile: HV4087-200
  • Paese/regione di origine: Cina

Nike ACG Rufus

CHF 125

Grazie a un design facile da abbinare che può essere indossato in qualsiasi occasione, ACG Rufus si guadagnerà un posto fisso nel tuo guardaroba. La suola aderente e l'intersuola caratterizzata da una maggiore ammortizzazione ti danno maggiore comfort e trazione anche sui percorsi meno battuti.

Dettagli prodotto

  • Collare imbottito
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Light British Tan/Baroque Brown/Sanddrift/Light British Tan
  • Stile: HV4087-200
  • Paese/regione di origine: Cina

Nike ACG

Ideale per esplorare il paesaggio urbano o scoprire nuovi territori, Nike All Conditions Gear offre un design moderno perfetto per ogni condizione meteo. Tessuti impermeabili e antivento e tecnologie traspiranti si uniscono per proteggerti al meglio. Il design all'avanguardia è pensato per offrire versatilità in termini di stile e di spazio.

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

4 stelle

  • Great Shoe

    johnw671632531

    Great shoe, however they come up a little big, I would recommend going down a 1/2 size for a comfortable fit.

Scarpa Nike ACG Rufus – Uomo

Nike ACG Rufus

CHF 125

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