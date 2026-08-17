Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Uomo

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Accelera il ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.1 stelle
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Like Walking On Air
Chris302832557
True fit sizing, comfortable almost like walking on air so very well cushioning wise
gael703817938
Très bon rapport qualité prix !
Nike Downshifter 14
Per
Ammortizzazione
Peso della scarpa
Differenziale
Peso della scarpa
Circa 358 g (misura da uomo 44)
Differenziale
10 mm