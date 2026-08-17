Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Uomo

Nike Downshifter 14

CHF 80

Accelera il ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Vantaggi Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.

Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.

La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.