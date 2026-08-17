 
immagine 1 di 8
Valutazione alta
Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Uomo - Nero/Antracite/Wolf Grey/Bianco

Nike Downshifter 14

Scarpa da running su strada - Uomo

CHF 80
Nero/Antracite/Wolf Grey/Bianco
Nero/Antracite/Nero
Summit White/Nero/Bianco/Argento metallizzato
Bianco/Racer Blue/Antracite/Nero
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Wolf Grey/Bianco
  • Stile: IB1895-002
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Nike Downshifter 14

CHF 80

Accelera il ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Vantaggi

  • Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.
  • Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.
  • La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Dettagli prodotto

  • Peso: 358 g circa (misura da uomo 44)
  • Differenziale: 10 mm
  • Colore mostrato in foto: Nero/Antracite/Wolf Grey/Bianco
  • Stile: IB1895-002
  • Paese/regione di origine: Indonesia, Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (14)

4.1 stelle

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • Like Walking On Air

    Chris302832557

    True fit sizing, comfortable almost like walking on air so very well cushioning wise

  • gael703817938

    Très bon rapport qualité prix !

Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Uomo

Nike Downshifter 14

CHF 80

Traspirabilità superiore e una morbida intersuola in schiuma che dona ammortizzazione a ogni passo.

Per

Running su strada

Ammortizzazione

Reattività

Peso della scarpa

Circa 358 g (misura da uomo 44)

Differenziale

10 mm

Specifiche tecniche

Peso della scarpa

Circa 358 g (misura da uomo 44)

Differenziale

10 mm

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Tomaia traspirante

    Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.

  • Intersuola confortevole

    Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.

  • Calzata stabile

    La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Completa il look

Item 3 of 31