Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 SE – Donna

Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Nike Downshifter 14 SE
Gli strati di schiuma aggiuntivi offrono ammortizzazione e reattività, per maggiore comfort ed elasticità.
Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.
Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.
Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.
La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Nike Downshifter 14 SE
Per
Ammortizzazione
Peso della scarpa
Differenziale
Peso della scarpa
Circa 276 g (misura da donna 39)
Differenziale
10 mm