Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 SE – Donna

Nike Downshifter 14 SE

CHF 80

Gli strati di schiuma aggiuntivi offrono ammortizzazione e reattività, per maggiore comfort ed elasticità.

Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Mesh a trama larga Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale. Ammortizzazione elastica Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori. Comfort e calzata contenitiva La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Novità Stack in schiuma più alto

Tomaia in mesh a trama larga