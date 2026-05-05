 
immagine 1 di 8
Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 SE – Donna - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Scarpa da running su strada – Donna

CHF 80
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure
  • Colore mostrato in foto: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stile: IR1524-600
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Downshifter 14 SE

CHF 80

Gli strati di schiuma aggiuntivi offrono ammortizzazione e reattività, per maggiore comfort ed elasticità.

Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Mesh a trama larga

Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.

Ammortizzazione elastica

Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.

Comfort e calzata contenitiva

La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Novità

  • Stack in schiuma più alto
  • Tomaia in mesh a trama larga

Dettagli prodotto

  • Peso: 276 g circa (misura da donna 39)
  • Differenziale: 10 mm
  • Special Edition con design a schizzi di colore
  • Collare a taglio basso
  • Lacci classici
  • Colore mostrato in foto: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Stile: IR1524-600
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 SE – Donna

Nike Downshifter 14 SE

CHF 80

Traspirabilità superiore e una morbida intersuola in schiuma che dona ammortizzazione a ogni passo.

Per

Running su strada

Ammortizzazione

Reattività

Peso della scarpa

Circa 276 g (misura da donna 39)

Differenziale

10 mm

Specifiche tecniche

Peso della scarpa

Circa 276 g (misura da donna 39)

Differenziale

10 mm

Caratteristiche ad alte prestazioni

  • Tomaia traspirante

    Il mesh tecnico a trama larga sulla tomaia offre una traspirabilità ottimale.

  • Intersuola confortevole

    Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.

  • Calzata stabile

    La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Completa il look

Item 3 of 4