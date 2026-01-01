Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Donna

Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Colore mostrato in foto: Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail

Stile: IR0210-001

Paese/regione di origine: Vietnam