Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Donna

Nike Downshifter 14
Scarpa da running su strada – Donna
Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.
- Colore mostrato in foto: Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stile: IR0210-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Downshifter 14
Gli strati di schiuma aggiuntivi offrono ammortizzazione e reattività, per maggiore comfort ed elasticità.
Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.
Mesh a trama larga
La tomaia in mesh tecnico a maglia larga offre traspirabilità ed è impreziosita da una stampa wild.
Ammortizzazione reattiva
Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.
Comfort e calzata contenitiva
La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.
Novità
- Stack in schiuma più alto
- Tomaia in mesh a trama larga
Dettagli prodotto
- Peso: 276 g circa (misura 39 da donna)
- Differenziale: 10 mm
- Colore mostrato in foto: Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail
- Stile: IR0210-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Nike Downshifter 14 prima di tutti.
Nike Downshifter 14