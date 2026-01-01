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Scarpa da running su strada Nike Downshifter 14 – Donna - Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail

Nike Downshifter 14

Scarpa da running su strada – Donna

CHF 80
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Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.


  • Colore mostrato in foto: Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stile: IR0210-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Downshifter 14

CHF 80

Gli strati di schiuma aggiuntivi offrono ammortizzazione e reattività, per maggiore comfort ed elasticità.

Dai una marcia in più al tuo ritmo con Downshifter 14. Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e una reattività maggiori rispetto alla versione precedente. Inoltre, la tomaia è realizzata in mesh a trama larga per una traspirabilità ottimale e presenta una fascia nell'area mediale per una calzata aderente.

Mesh a trama larga

La tomaia in mesh tecnico a maglia larga offre traspirabilità ed è impreziosita da una stampa wild.

Ammortizzazione reattiva

Abbiamo aumentato l'ammortizzazione nell'intersuola per un comfort e un'elasticità maggiori.

Comfort e calzata contenitiva

La fascia interna avvolge perfettamente l'area mediale per una calzata aderente e stabile.

Novità

  • Stack in schiuma più alto
  • Tomaia in mesh a trama larga

Dettagli prodotto

  • Peso: 276 g circa (misura 39 da donna)
  • Differenziale: 10 mm
  • Colore mostrato in foto: Nero/British Khaki/Fusion Red/Sail
  • Stile: IR0210-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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