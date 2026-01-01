Scarpa da basket A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th"

A'Two "WNBA 30th"
Scarpa da basket A'ja Wilson
A'ja corre in campo a tutta velocità, per tutta la partita. Ecco perché abbiamo reso il modello A'Two più reattivo dell'originale. Se vuoi tenere il passo con la M'VP, dai il massimo con l'ammortizzazione morbida combinata con la potente unità Air Zoom per poter contare su una marcia in più.
- Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Argento metallizzato
- Stile: IH1137-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
A'Two "WNBA 30th"
A'ja corre in campo a tutta velocità, per tutta la partita. Ecco perché abbiamo reso il modello A'Two più reattivo dell'originale. Se vuoi tenere il passo con la M'VP, dai il massimo con l'ammortizzazione morbida combinata con la potente unità Air Zoom per poter contare su una marcia in più.
Standing Ovation
Questo modello speciale celebra il 30° anniversario della WNBA, fondendo il logo originario e i classici colori cromati della lega per rendere omaggio a chi ha acceso la speranza nelle giovani giocatrici come A'ja. È un tributo a tutti i giocatori che hanno calcato il parquet in passato, alle star di oggi e ai cestisti di domani.
Continua a correre
La schiuma Cushlon 3.0 offre un'ammortizzazione perfetta e una reattività ideale per aiutarti a correre da un lato all'altro del campo. Un morbido strato di schiuma extra sulla parte superiore garantisce comfort e sostegno.
Prendila e corri
L'unità Air Zoom sull'avampiede dona ancora più energia al tuo primo passo quando attacchi il canestro. Il piatto suola nell'area mediale è sinonimo di ampia stabilità per movimenti dinamici.
Fermati in un attimo
Il nostro motivo di trazione a spina di pesce ti aiuta a fermarti in un attimo e a cambiare direzione a comando. Il controtacco stampato a iniezione stabilizza e contiene il piede.
Massima stabilità
La tomaia resistente si adatta al piede e lo mantiene ben saldo quando marchi gli avversari in difesa o li superi con la palla.
Massima traspirabilità
In omaggio all'asimmetria tipica di A'ja, abbiamo aggiunto una ventilazione a pannelli su un lato della scarpa per i momenti in cui la partita entra nel vivo.
Dettagli prodotto
- Colore mostrato in foto: Nero/Multicolore/Argento metallizzato
- Stile: IH1137-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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A'Two "WNBA 30th"
Sperimenta la potenza di A'ja con l'unità Air Zoom reattiva, per un gioco potente e inarrestabile.
Vantaggio
Energia potenziata
Sensibilità in campo
Reattiva
Per
Versatilità ed efficienza
Calzata
Standard
Specifiche tecniche
Peso della scarpa
Circa 385 g (taglia uomo 42,5)
Differenziale
Circa 6 mm
Cosa c'è di nuovo?
- L'unita Air Zoom nell'avampiede offre una reattività extra per uno stile di gioco aggressivo.
- La piastra di stabilizzazione nell'area mediale aiuta a mantenere la stabilità durante le rotazioni e i jab step.
- La tomaia sagomata mantiene il piede in posizione per un supporto extra.
- Gli inserti traspiranti mantengono il piede fresco a lungo.
Dentro il design
"Quando indosso A'Two, sento di poter dare il massimo a ogni appoggio, mi sento leggera quando salto e poi adoro il suo stile rosa. Questa scarpa mi trasmette la fiducia di cui ho bisogno per giocare proprio come voglio."
A'ja Wilson
Ala, Las Vegas Aces