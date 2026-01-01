Scarpa da basket A'ja Wilson A'Two "WNBA 30th"

A'Two "WNBA 30th"

CHF 170

A'ja corre in campo a tutta velocità, per tutta la partita. Ecco perché abbiamo reso il modello A'Two più reattivo dell'originale. Se vuoi tenere il passo con la M'VP, dai il massimo con l'ammortizzazione morbida combinata con la potente unità Air Zoom per poter contare su una marcia in più.

Standing Ovation

Questo modello speciale celebra il 30° anniversario della WNBA, fondendo il logo originario e i classici colori cromati della lega per rendere omaggio a chi ha acceso la speranza nelle giovani giocatrici come A'ja. È un tributo a tutti i giocatori che hanno calcato il parquet in passato, alle star di oggi e ai cestisti di domani.

Continua a correre

La schiuma Cushlon 3.0 offre un'ammortizzazione perfetta e una reattività ideale per aiutarti a correre da un lato all'altro del campo. Un morbido strato di schiuma extra sulla parte superiore garantisce comfort e sostegno.

Prendila e corri

L'unità Air Zoom sull'avampiede dona ancora più energia al tuo primo passo quando attacchi il canestro. Il piatto suola nell'area mediale è sinonimo di ampia stabilità per movimenti dinamici.

Fermati in un attimo

Il nostro motivo di trazione a spina di pesce ti aiuta a fermarti in un attimo e a cambiare direzione a comando. Il controtacco stampato a iniezione stabilizza e contiene il piede.

Massima stabilità

La tomaia resistente si adatta al piede e lo mantiene ben saldo quando marchi gli avversari in difesa o li superi con la palla.

Massima traspirabilità

In omaggio all'asimmetria tipica di A'ja, abbiamo aggiunto una ventilazione a pannelli su un lato della scarpa per i momenti in cui la partita entra nel vivo.