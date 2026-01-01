Scarpa collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO® – Ragazzo/a

Collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO®

CHF 75

Al chiuso, all'aperto o in una partitella a cinque sul ciglio della strada: Tiempo Streetgato è pronta a giocare sempre e ovunque. La tomaia in materiale sintetico e la suola piatta offrono un tocco di palla eccellente per un controllo ottimale su un'ampia varietà di superfici. La vivace stampa con mattoncini LEGO® e i dettagli metallizzati lucidi ti consentono di completare il tuo look in grande stile.

Collezione Nike Football x LEGO Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO. Nata per il calcio La resistente tomaia in materiale sintetico offre un tocco morbido per dribbling, passaggi e tiri. La trazione appositamente progettata sulla suola migliora l'aderenza sia al campetto sia in partita. Scatena il tuo istinto La vivace stampa maculata sulla tomaia si ispira a due dei predatori più selvaggi della giungla: la rana freccia e il giaguaro.