Scarpa collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO® – Ragazzo/a

Collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Scarpa – Ragazzo/a
Al chiuso, all'aperto o in una partitella a cinque sul ciglio della strada: Tiempo Streetgato è pronta a giocare sempre e ovunque. La tomaia in materiale sintetico e la suola piatta offrono un tocco di palla eccellente per un controllo ottimale su un'ampia varietà di superfici. La vivace stampa con mattoncini LEGO® e i dettagli metallizzati lucidi ti consentono di completare il tuo look in grande stile.
- Colore mostrato in foto: Argento metallizzato/Green Strike/Nero/Bianco
- Stile: IO2390-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Al chiuso, all'aperto o in una partitella a cinque sul ciglio della strada: Tiempo Streetgato è pronta a giocare sempre e ovunque. La tomaia in materiale sintetico e la suola piatta offrono un tocco di palla eccellente per un controllo ottimale su un'ampia varietà di superfici. La vivace stampa con mattoncini LEGO® e i dettagli metallizzati lucidi ti consentono di completare il tuo look in grande stile.
Collezione Nike Football x LEGO
Gioca d'istinto con una gamma completa di stampe grintose realizzate con mattoncini LEGO.
Nata per il calcio
La resistente tomaia in materiale sintetico offre un tocco morbido per dribbling, passaggi e tiri. La trazione appositamente progettata sulla suola migliora l'aderenza sia al campetto sia in partita.
Scatena il tuo istinto
La vivace stampa maculata sulla tomaia si ispira a due dei predatori più selvaggi della giungla: la rana freccia e il giaguaro.
Dettagli prodotto
- Collare a taglio basso
- Lacci classici
- Colore mostrato in foto: Argento metallizzato/Green Strike/Nero/Bianco
- Stile: IO2390-001
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Recensioni (0)
Recensioni (0)
Nessuna recensione
Di' la tua. Recensisci Collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO® prima di tutti.
Collezione Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Gioca a modo tuo
Al chiuso, all'aperto o in una partitella a cinque in strada. Con la sua vivace stampa ispirata ai mattoncini LEGO e i suoi favolosi dettagli metallizzati, questa Jr. Tiempo Streetgato è pronta a scendere in campo ovunque, con stile da vendere.
Gioca d'istinto
Modelli classici reinventati, mattoncino dopo mattoncino.
Collezione Nike Football x LEGO®
Scatena il divertimento con una gamma completa di stampe grintose ispirate ai mattoncini LEGO.
LEGO, il logo LEGO, Minifigure e le configurazioni Brick and Knob sono marchi commerciali e/o copyright di The LEGO Group. ©2026 The LEGO Group. Tutti i diritti riservati.