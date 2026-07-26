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Valutazione alta
Scarpa Air Max 90 LTR – Uomo - Nero/Nero/Nero

Air Max 90 LTR

Scarpa – Uomo

CHF 170
Nero/Nero/Nero
Bianco/Bianco/Bianco
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Nike Air Max 90 LTR resta fedele alle sue origini di scarpa da running OG grazie all'iconico battistrada Waffle, agli strati esterni in pelle liscia cuciti e al classico piatto suola in TPU dai colori vivaci. La tomaia monocromatica crea uno stile versatile, mentre l'ammortizzazione Max Air dona il giusto comfort, passo dopo passo.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: CZ5594-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Max 90 LTR

CHF 170

CELEBRA LA GRANDE AIR.

Nike Air Max 90 LTR resta fedele alle sue origini di scarpa da running OG grazie all'iconico battistrada Waffle, agli strati esterni in pelle liscia cuciti e al classico piatto suola in TPU dai colori vivaci. La tomaia monocromatica crea uno stile versatile, mentre l'ammortizzazione Max Air dona il giusto comfort, passo dopo passo.

Vantaggi

  • Originariamente pensata per il running, l'unità Max Air sul tallone offre un'ammortizzazione incredibile.
  • Design a taglio basso che si unisce al collare imbottito per un look elegante, morbidezza e comfort.
  • Battistrada Waffle in gomma per trazione e resistenza in un look ispirato alla leggenda.
  • Strati esterni in pelle cuciti e dettagli in TPU aumentano resistenza e comfort accentuando, allo stesso tempo, l'iconico look anni '90 che ami da sempre.

Dettagli prodotto

  • Intersuola in schiuma per ammortizzazione e resistenza
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero
  • Stile: CZ5594-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (173)

4.7 stelle

  • jennifer529425219

    Très satisfait de ces chaussures Nike air Max 90 blanche . Le rendu est top et confortable

  • Nike Air Max 90

    Kruno862054152

    Tolle Abwicklung und schnelle Lieferung und toller Schuh.

  • Air Max Top

    Ferdinando690274926

    Ho preso le Nike Air Max tutte in pelle nella mia solita taglia 46 (12 US) e sono perfette. La calzata è precisa, il comfort immediato e la pelle dà un look curato ma resistente: si sentono robuste senza essere rigide. L’ammortizzazione delle Air Max resta il top — camminare e stare in giro tutto il giorno non è mai stato così comodo — e il design rimane iconico, facile da abbinare con look sia casual che più curati. Le rifinuture e la qualità dei materiali confermano che sono un prodotto premium. Le ricomprerei ancora e ancora: per me sono il top della gamma Nike, affidabili e sempre valide stagione dopo stagione.

Scarpa Air Max 90 LTR – Uomo

Air Max 90 LTR

CHF 170

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