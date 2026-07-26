Scarpa Air Max 90 LTR – Uomo

Ho preso le Nike Air Max tutte in pelle nella mia solita taglia 46 (12 US) e sono perfette. La calzata è precisa, il comfort immediato e la pelle dà un look curato ma resistente: si sentono robuste senza essere rigide. L’ammortizzazione delle Air Max resta il top — camminare e stare in giro tutto il giorno non è mai stato così comodo — e il design rimane iconico, facile da abbinare con look sia casual che più curati. Le rifinuture e la qualità dei materiali confermano che sono un prodotto premium. Le ricomprerei ancora e ancora: per me sono il top della gamma Nike, affidabili e sempre valide stagione dopo stagione.