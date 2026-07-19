Scarpa Air Jordan Skyline Low LE – Uomo

Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Scarpa a basso profilo ispirata al classico stile Jordan, Skyline Low porta la tradizione cestistica dal parquet alla tua vita quotidiana. Presenta dettagli classici come il brand sul tallone e lo Swoosh cucito, insieme all'unità Air incapsulata nel tallone e a un mix di materiali resistenti che si abbinano a qualsiasi outfit.
Air Jordan Skyline Low LE
Scarpa a basso profilo ispirata al classico stile Jordan, Skyline Low porta la tradizione cestistica dal parquet alla tua vita quotidiana. Presenta dettagli classici come il brand sul tallone e lo Swoosh cucito, insieme all'unità Air incapsulata nel tallone e a un mix di materiali resistenti che si abbinano a qualsiasi outfit.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.3 stelle
Schlichter Schuh für den Alltag
SilkeD2882845
Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.
Quality problems
jingliang497443035
Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!
Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c
J’aime bien en plus c’est ma taille
Air Jordan Skyline Low LE