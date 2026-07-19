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Valutazione alta
Scarpa Air Jordan Skyline Low LE – Uomo - Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey

Air Jordan Skyline Low LE

Scarpa – Uomo

CHF 115
Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
Sail/Light Orewood Brown/Muslin/Fauna Brown
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Scarpa a basso profilo ispirata al classico stile Jordan, Skyline Low porta la tradizione cestistica dal parquet alla tua vita quotidiana. Presenta dettagli classici come il brand sul tallone e lo Swoosh cucito, insieme all'unità Air incapsulata nel tallone e a un mix di materiali resistenti che si abbinano a qualsiasi outfit.


  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stile: IQ6425-100
  • Paese/regione di origine: Cina

Air Jordan Skyline Low LE

CHF 115

Scarpa a basso profilo ispirata al classico stile Jordan, Skyline Low porta la tradizione cestistica dal parquet alla tua vita quotidiana. Presenta dettagli classici come il brand sul tallone e lo Swoosh cucito, insieme all'unità Air incapsulata nel tallone e a un mix di materiali resistenti che si abbinano a qualsiasi outfit.

Vantaggi

  • I tre tipi di pelle della tomaia (vera, sintetica e scamosciata) rinforzano la scarpa e le donano struttura.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Colore mostrato in foto: Summit White/Light Smoke Grey/Sail/Smoke Grey
  • Stile: IQ6425-100
  • Paese/regione di origine: Cina

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (25)

4.3 stelle

  • Schlichter Schuh für den Alltag

    SilkeD2882845

    Schlichter Schuh für den Alltag. Für breite Füße geeignet und sehr bequem. Das Beige/Creme passt super zu Leinenhosen.

  • Quality problems

    jingliang497443035

    Did the quality inspector not check these shoes before they left the factory? The tongue on the left shoe isn't sewn on securely—and it's sewn on crookedly, too!

  • Aliou0e620a3938f446a9afa3a6faa0f9bf3c

    J’aime bien en plus c’est ma taille

Scarpa Air Jordan Skyline Low LE – Uomo

Air Jordan Skyline Low LE

CHF 115

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