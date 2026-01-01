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Scarpa Air Jordan OG – Donna - Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato

Air Jordan OG

Scarpa – Donna

29% di sconto
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Pensata per le giocatrici di basket e ispirata alla leggenda di MJ, Air Jordan OG è pronta per il debutto. Realizzata in materiali resistenti, con intersuola sagomata e un'originale struttura di trazione segmentata, offre la leggera ammortizzazione Air che conosci e ami.


  • Colore mostrato in foto: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato
  • Stile: IR2010-229
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Air Jordan OG

29% di sconto

Pensata per le giocatrici di basket e ispirata alla leggenda di MJ, Air Jordan OG è pronta per il debutto. Realizzata in materiali resistenti, con intersuola sagomata e un'originale struttura di trazione segmentata, offre la leggera ammortizzazione Air che conosci e ami.

Vantaggi

L'ammortizzazione Air Zoom offre una sensazione di velocità che ti farà decollare.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio medio
  • Colore mostrato in foto: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato
  • Stile: IR2010-229
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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