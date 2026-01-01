Scarpa Air Jordan OG – Donna

Air Jordan OG
Scarpa – Donna
Pensata per le giocatrici di basket e ispirata alla leggenda di MJ, Air Jordan OG è pronta per il debutto. Realizzata in materiali resistenti, con intersuola sagomata e un'originale struttura di trazione segmentata, offre la leggera ammortizzazione Air che conosci e ami.
- Colore mostrato in foto: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato
- Stile: IR2010-229
- Paese/regione di origine: Indonesia
Air Jordan OG
Pensata per le giocatrici di basket e ispirata alla leggenda di MJ, Air Jordan OG è pronta per il debutto. Realizzata in materiali resistenti, con intersuola sagomata e un'originale struttura di trazione segmentata, offre la leggera ammortizzazione Air che conosci e ami.
Vantaggi
L'ammortizzazione Air Zoom offre una sensazione di velocità che ti farà decollare.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Collare a taglio medio
- Colore mostrato in foto: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato
- Stile: IR2010-229
- Paese/regione di origine: Indonesia
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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