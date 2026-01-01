Scarpa Air Jordan OG – Donna

Pensata per le giocatrici di basket e ispirata alla leggenda di MJ, Air Jordan OG è pronta per il debutto. Realizzata in materiali resistenti, con intersuola sagomata e un'originale struttura di trazione segmentata, offre la leggera ammortizzazione Air che conosci e ami.

Colore mostrato in foto: Light Khaki/Neutral Olive/Sail/Oro metallizzato

Stile: IR2010-229

Paese/regione di origine: Indonesia