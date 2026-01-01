Scarpa Air Jordan MVP 92 – Uomo

Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.

Colore mostrato in foto: Taxi/Nero/Bianco/University Red

Stile: IO7437-705

Paese/regione di origine: Vietnam