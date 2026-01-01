Scarpa Air Jordan MVP 92 – Uomo

Air Jordan MVP 92
Scarpa – Uomo
Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.
- Colore mostrato in foto: Taxi/Nero/Bianco/University Red
- Stile: IO7437-705
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan MVP 92
Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.
Vantaggi
La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle e pelle sintetica
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Colore mostrato in foto: Taxi/Nero/Bianco/University Red
- Stile: IO7437-705
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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