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Scarpa Air Jordan MVP 92 – Uomo - Taxi/Nero/Bianco/University Red

Air Jordan MVP 92

Scarpa – Uomo

29% di sconto
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Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.


  • Colore mostrato in foto: Taxi/Nero/Bianco/University Red
  • Stile: IO7437-705
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan MVP 92

29% di sconto

Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.

Vantaggi

La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle e pelle sintetica
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Taxi/Nero/Bianco/University Red
  • Stile: IO7437-705
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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