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Scarpa Air Jordan MVP 92 – Ragazzo/a - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Scarpa – Ragazzo/a

30% di sconto
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Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.


  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stile: IO3384-012
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan MVP 92

30% di sconto

Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.

Vantaggi

  • La pelle vera e quella sintetica aggiungono resistenza e struttura alla tomaia.
  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • L'intersuola in schiuma contribuisce ad ammortizzazione e leggerezza.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Linguetta sul tallone
  • Intersuola in schiuma
  • Colore mostrato in foto: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Stile: IO3384-012
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (3)

1 stella

  • Worth the purchase

    New balance Ci Ci

    Brand New as described, great value for the price.

  • Completely misleading photo

    James407838635

    The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.

  • Colour doesn't match image

    keithG183421730

    Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter

Scarpa Air Jordan MVP 92 – Ragazzo/a

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