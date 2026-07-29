Scarpa Air Jordan MVP 92 – Ragazzo/a

Worth the purchase
New balance Ci Ci
Brand New as described, great value for the price.
Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.
Air Jordan MVP 92
Come si fa a superare il modello AJ7? Si reinventa con una silhouette a taglio basso. Abbiamo iniziato con la tomaia a strati e l'intersuola iconica, che hanno trasformato all'istante l'originale in un classico. Poi abbiamo aggiunto dettagli in tessuto e un collare imbottito a taglio basso per un look attuale e moderno.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
1 stella
Worth the purchase
New balance Ci Ci
Brand New as described, great value for the price.
Completely misleading photo
James407838635
The picture is completely misleading. These are all the same colour. The Jordan logo on the bottom is grey as is everything else.
Colour doesn't match image
keithG183421730
Colour doesn't match image, the actual colour is all grey well that's what I received very disappointed. As I have had buy another pair trainer for my daughter
Air Jordan MVP 92