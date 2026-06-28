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Scarpa Air Jordan Mule SE – Donna - Argento metallizzato/Shadow Brown/Wolf Grey/Argento metallizzato

Air Jordan Mule SE

Scarpa – Donna

CHF 185
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La Air Jordan Mule unisce la classica tomaia di un mocassino classico, la comodità di una piattaforma in morbida schiuma e lo stile inconfondibile del marchio Jordan. Il risultato? Una calzatura dal design elegante, comoda e perfetta per tutti i giorni. Le pareti laterali in gomma donano un look chunky, mentre i dettagli esclusivi aggiungono un tocco raffinato.


  • Colore mostrato in foto: Argento metallizzato/Shadow Brown/Wolf Grey/Argento metallizzato
  • Stile: IV5071-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan Mule SE

CHF 185

La Air Jordan Mule unisce la classica tomaia di un mocassino classico, la comodità di una piattaforma in morbida schiuma e lo stile inconfondibile del marchio Jordan. Il risultato? Una calzatura dal design elegante, comoda e perfetta per tutti i giorni. Le pareti laterali in gomma donano un look chunky, mentre i dettagli esclusivi aggiungono un tocco raffinato.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Air assorbe gli urti per un'ammortizzazione ideale a ogni passo.
  • La piattaforma in schiuma e le pareti laterali in gomma creano un look chunky senza aggiungere peso.
  • La struttura slip-on rende questa scarpa facile e veloce da indossare e da togliere.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Colore mostrato in foto: Argento metallizzato/Shadow Brown/Wolf Grey/Argento metallizzato
  • Stile: IV5071-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (1)

5 stelle

  • KatrinaA560988841

    I have them all. I love them. They are so comfy.

Scarpa Air Jordan Mule SE – Donna

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CHF 185

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