Scarpa Air Jordan Mule SE – Donna

KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
La Air Jordan Mule unisce la classica tomaia di un mocassino classico, la comodità di una piattaforma in morbida schiuma e lo stile inconfondibile del marchio Jordan. Il risultato? Una calzatura dal design elegante, comoda e perfetta per tutti i giorni. Le pareti laterali in gomma donano un look chunky, mentre i dettagli esclusivi aggiungono un tocco raffinato.
Air Jordan Mule SE
La Air Jordan Mule unisce la classica tomaia di un mocassino classico, la comodità di una piattaforma in morbida schiuma e lo stile inconfondibile del marchio Jordan. Il risultato? Una calzatura dal design elegante, comoda e perfetta per tutti i giorni. Le pareti laterali in gomma donano un look chunky, mentre i dettagli esclusivi aggiungono un tocco raffinato.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
KatrinaA560988841
I have them all. I love them. They are so comfy.
Air Jordan Mule SE