Scarpa Air Jordan 6 Retro Low – Donna

Dopo 35 anni, l'AJ6 è ancora bella come quando MJ vinse il suo primo anello. Per dare il via ai festeggiamenti, ecco una versione total-black dal taglio basso pensata per le donne. Realizzata in pelle e tessuti di alta qualità, è arricchita da dettagli iconici come gli strati esterni, l'unità Air a vista e il blocca lacci.

Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Nero

Stile: IO9786-001

Paese/regione di origine: Vietnam