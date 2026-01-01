Scarpa Air Jordan 4 RM – Ragazzo/a

Quando giochi per tutto il giorno, hai bisogno di una scarpa in grado di stare al passo. Pensato per i momenti in cui sei in movimento, questo modello reinterpreta il meglio di AJ4 per offrirti comfort e resistenza. L'unità Max Air ammortizza ogni tuo passo. In più, abbiamo fuso alcune parti della tomaia in una gabbia robusta e flessibile, che avvolge la scarpa per donare ancora più resistenza ogni giorno.

Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato

Stile: IM6033-010

Paese/regione di origine: Vietnam