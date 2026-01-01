 
immagine 1 di 8
Scarpa Air Jordan 4 RM – Ragazzo/a - Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato

Air Jordan 4 RM

Scarpa – Ragazzo/a

29% di sconto
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Quando giochi per tutto il giorno, hai bisogno di una scarpa in grado di stare al passo. Pensato per i momenti in cui sei in movimento, questo modello reinterpreta il meglio di AJ4 per offrirti comfort e resistenza. L'unità Max Air ammortizza ogni tuo passo. In più, abbiamo fuso alcune parti della tomaia in una gabbia robusta e flessibile, che avvolge la scarpa per donare ancora più resistenza ogni giorno.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato
  • Stile: IM6033-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 4 RM

29% di sconto

Quando giochi per tutto il giorno, hai bisogno di una scarpa in grado di stare al passo. Pensato per i momenti in cui sei in movimento, questo modello reinterpreta il meglio di AJ4 per offrirti comfort e resistenza. L'unità Max Air ammortizza ogni tuo passo. In più, abbiamo fuso alcune parti della tomaia in una gabbia robusta e flessibile, che avvolge la scarpa per donare ancora più resistenza ogni giorno.

Vantaggi

  • La pelle vera e sintetica sulla tomaia contribuisce a migliorare resistenza e struttura.
  • Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
  • Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.

Dettagli prodotto

  • Lacci classici
  • Logo Nike Air sul tallone
  • Jumpman sulla linguetta e la suola
  • Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato
  • Stile: IM6033-010
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (0)

Nessuna recensione

Di' la tua. Recensisci Air Jordan 4 RM prima di tutti.

    Scarpa Air Jordan 4 RM – Ragazzo/a

    Air Jordan 4 RM

    29% di sconto

    Completa il look