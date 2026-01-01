Scarpa Air Jordan 4 RM – Ragazzo/a

Air Jordan 4 RM
Scarpa – Ragazzo/a
Quando giochi per tutto il giorno, hai bisogno di una scarpa in grado di stare al passo. Pensato per i momenti in cui sei in movimento, questo modello reinterpreta il meglio di AJ4 per offrirti comfort e resistenza. L'unità Max Air ammortizza ogni tuo passo. In più, abbiamo fuso alcune parti della tomaia in una gabbia robusta e flessibile, che avvolge la scarpa per donare ancora più resistenza ogni giorno.
- Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato
- Stile: IM6033-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 4 RM
Quando giochi per tutto il giorno, hai bisogno di una scarpa in grado di stare al passo. Pensato per i momenti in cui sei in movimento, questo modello reinterpreta il meglio di AJ4 per offrirti comfort e resistenza. L'unità Max Air ammortizza ogni tuo passo. In più, abbiamo fuso alcune parti della tomaia in una gabbia robusta e flessibile, che avvolge la scarpa per donare ancora più resistenza ogni giorno.
Vantaggi
- La pelle vera e sintetica sulla tomaia contribuisce a migliorare resistenza e struttura.
- Morbida e confortevole, l'ammortizzazione Max Air offre la giusta dose di supporto.
- Il battistrada in gomma offre trazione e resistenza.
Dettagli prodotto
- Lacci classici
- Logo Nike Air sul tallone
- Jumpman sulla linguetta e la suola
- Colore mostrato in foto: Nero/Sail/Team Gold/Oro metallizzato
- Stile: IM6033-010
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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