Scarpa Air Jordan 4 Retro "Comic" – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Come i supereroi dei tuoi fumetti preferiti, la scarpa AJ4 continua a regnare incontrastata. Questa edizione si ispira alla cultura dei fumetti, rinnovando l'iconica silhouette con un look ricco di azione. Immaginala come la copertina alternativa di un numero speciale, con vivaci dettagli multicolore e University Red che spiccano sulla tomaia in pregiata pelle Off White. L'ammortizzazione Nike Air visibile dona morbidezza a ogni passo del tuo percorso da protagonista. E il logo Nike Air sul tallone? Una novità assoluta. È un modello che cattura l'attenzione con colpi di scena uno dopo l'altro.