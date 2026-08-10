Scarpa Air Jordan 4 Retro "Comic" – Uomo

Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
Come i supereroi dei tuoi fumetti preferiti, la scarpa AJ4 continua a regnare incontrastata. Questa edizione si ispira alla cultura dei fumetti, rinnovando l'iconica silhouette con un look ricco di azione. Immaginala come la copertina alternativa di un numero speciale, con vivaci dettagli multicolore e University Red che spiccano sulla tomaia in pregiata pelle Off White. L'ammortizzazione Nike Air visibile dona morbidezza a ogni passo del tuo percorso da protagonista. E il logo Nike Air sul tallone? Una novità assoluta. È un modello che cattura l'attenzione con colpi di scena uno dopo l'altro.
Air Jordan 4 Retro "Comic"
Come i supereroi dei tuoi fumetti preferiti, la scarpa AJ4 continua a regnare incontrastata. Questa edizione si ispira alla cultura dei fumetti, rinnovando l'iconica silhouette con un look ricco di azione. Immaginala come la copertina alternativa di un numero speciale, con vivaci dettagli multicolore e University Red che spiccano sulla tomaia in pregiata pelle Off White. L'ammortizzazione Nike Air visibile dona morbidezza a ogni passo del tuo percorso da protagonista. E il logo Nike Air sul tallone? Una novità assoluta. È un modello che cattura l'attenzione con colpi di scena uno dopo l'altro.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
Best shoes ever
Cathy522490094
My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!
AReal22
Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉
Cosmic joy with Comic Graffiti
Araceli886048148
I don’t remember the last time I was inspired to not only wait for Nikes to drop, but also bought them! THAT’s how DOPE these are! With 80s throwback tagging on the back heel, vibrant comic colors throughout, they just make you feel cosmic happiness.
Air Jordan 4 Retro "Comic"