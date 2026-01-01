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Scarpa Air Jordan 1 Mid – Uomo - Nero/Cool Grey/Light Armory Blue/Nero

Air Jordan 1 Mid

Scarpa – Uomo

CHF 160
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Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Cool Grey/Light Armory Blue/Nero
  • Stile: IU7672-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan 1 Mid

CHF 160

Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.

Dettagli prodotto

  • Tomaia in pelle
  • Intersuola in schiuma
  • Battistrada in gomma
  • Collare a taglio medio
  • Colore mostrato in foto: Nero/Cool Grey/Light Armory Blue/Nero
  • Stile: IU7672-001
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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