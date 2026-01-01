Scarpa Air Jordan 1 Mid – Uomo

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Air Jordan 1 Mid
Scarpa – Uomo
CHF 160
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
- Colore mostrato in foto: Nero/Cool Grey/Light Armory Blue/Nero
- Stile: IU7672-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan 1 Mid
CHF 160
Ispirata alla AJ1 originale, questa edizione a taglio medio mantiene il look iconico che ami, mentre la scelta dei colori e la pelle donano un'identità inconfondibile.
Dettagli prodotto
- Tomaia in pelle
- Intersuola in schiuma
- Battistrada in gomma
- Collare a taglio medio
- Colore mostrato in foto: Nero/Cool Grey/Light Armory Blue/Nero
- Stile: IU7672-001
- Paese/regione di origine: Vietnam
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
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Air Jordan 1 Mid
CHF 160